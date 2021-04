Cádiz CF: Un segundo informe de LaLiga ratifica que no hay insulto de Cala

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha vuelto a posicionarse en el caso de Mouctar Diakhaby y Juan Cala, donde desde su organismo ya salió un primer informe que no detecta el insulta racista del que acusa el jugador del Valencia al del Cádiz CF.

En un acto en Zaragoza, el máximo responsable de LaLiga se mantiene en la postura inicial que dicta la investigación. "Yo le recomiendo (a Diakhaby) que llegue hasta el final si él lo considera oportuno; pero yo lo que digo es que se ha hecho un trabajo tanto con las audiencias del sonido del estadio como con la lectura de los labios y no se detecta que Cala diga ese insulto".

Llegado a este punto, Tebas es firme para no caer en errores que no tendrían ninguna base jurídica ni de ningún tipo. "Lo que no vamos a hacer es inventar o decir que sí lo dijo", una frase con la que deja claro el posicionamiento después de estudiar los sucedido.

Asimismo, recomendó al Valencia que prosigan en sus intentos, si bien añadió un aspecto novedoso a la historia al afirmar que "ahí están los vídeos a disposición de su club y, de hecho, ya tenemos un segundo informe que ratifica que no se oye ese insulto". Lo que quiere decir que LaLiga se ratifica en lo que dijo desde un principio.

Cabe recordar que los informes y el peritaje que tienen en su poder LaLiga no ofrecen prueba alguna de que Cala realizara un insulto racista al jugador del Valencia, tal y como mantiene éste y respalda plenamente su club. Otra cuestión distinta es la vía que mantiene abierta la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que a través de su Comité de Competición abrió un expediente extraordinario a Juan Cala, sobre el que también viene trabajando desde el martes a fin de esclarecer lo que pasó en el minuto 28 del encuentro disputado en el Ramón de Carranza.

No obstante, al punto al que ha llegado LaLiga, y que este miércoles ha ratificado Tebas con un segundo informe, es al que deberían llegar las demás investigaciones porque se parte del mismo material audiovisual fruto de las 14 cámaras y los siete micrófonos que se utilizaron para la retransmisión del encuentro en el feudo del Cádiz CF.