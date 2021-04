Qué dice el informe de LaLiga: confirma que no hubo insulto racista y da traslado a Competición

Ningún jugador del Valencia ni del Cádiz CF oyó nada, ni siquiera los que estaban más cerca. Tampoco el equipo arbitral. Nadie presente en el estadio Carranza apreció ningún tipo de insulto racista de Juan Cala a Mouctar Diakhaby el pasado domingo 4 de abril.

En los partidos disputados sin público se amplifica cualquier comentario, se oye en cualquier rincón del campo. Pero nadie oyó "negro de mierda" como denunció el defensa del conjunto ché. Su equipo abandonó el campo pero acabó regresando para disputar la totalidad del encuentro.

LaLiga y el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abrieron sendas investigaciones para esclarecer el caso. Cala ha estado señalado desde aquel el día y de forma indirecta también el Cádiz CF. Pero la realidad es la que es. No hubo insulto racista y sí un posterior linchamiento a Cala desde varios sectores: mediático y político, además del Valencia y también desde las redes sociales.

El informe de LaLiga no puede ser más claro después que haber analizado imágenes, sonidos y leído el movimiento de los labios de Cala.

El órgano rector del fútbol profesional en España ha estudiado todas las imágenes y audios y, por si fuese poco, además encargó a una empresa especializada en la lectura de los labios la actuación de Cala para precisar qué le dijo a Diakhay durante la secuencia del incidente.

Nada de nada. No hay insulto racista. Los expertos en leer los labios concluyen que Cala dijo "mierda", "déjame en paz" y "perdona no te cabrees". Nada más que se pueda demostrar. Eso supone a efectos prácticos que no hay caso más allá del ruido que han querido hacer algunos.

Se confirma la versión que dio Cala en su rueda de prensa y la que se cae es la versión de Diakhaby y el Valencia, apoyada por varios medios de comunicación más allá de los de la ciudad del Turia, algunos políticos y hasta el Ministerio de Derechos Sociales sin respetar la presunción de inocencia del jugador del Cádiz CF, atacado sin piedad desde el primer momento.

Una vez que LaLiga tiene el resultado del informe, lo enviará al Comité de Competición para que lo sume al expediente abierto por el órgano perteneciente a la RFEF.

Salvo que Competición detecte alguna prueba que no ha aparecido cinco días después del partido, la lógica indica que el expediente se resolverá sin ninguna sanción a Cala porque no hay un solo elemento que demuestre que profirió un insulto racista después de que se haya analizado todo el materia disponible.

LaLiga emitió un comunicado en la mañana del viernes 9 de abril en el que informó de que ha comunicado a los clubes involucrados y las autoridades correspondientes el resultado de las investigaciones realizadas para dirimir lo sucedido entre los jugadores del Cádiz CF y Valencia CF en la última jornada.

El comunicado dice así:

Tras el análisis de los elementos, se concluye que no se ha encontrado en ninguno de los soportes disponibles en LaLiga prueba alguna de que el jugador Juan Torres Ruiz (Juan Cala) insultara en los términos denunciados a Mouctar Diakhaby.

Concretamente, han sido examinados los archivos audiovisuales y digitales disponibles, se han analizado los audios del encuentro, las imágenes emitidas y lo difundido en las diferentes redes sociales.

Para poder complementar el informe, se ha contratado a una empresa especializada, que ha realizado un análisis de lectura de labios de las conversaciones y un estudio del comportamiento de los jugadores Juan Torres Ruiz y Mouctar Diakhaby.

LaLiga ha compartido estos informes con los clubes implicados y las autoridades correspondientes, para que formen parte de los expedientes que están en este momento en marcha.

LaLiga reitera su condena contra el racismo en todas sus formas y mantiene su compromiso de lucha permanente contra cualquier tipo de manifestación en este sentido, que se ha materializado en la presentación de numerosas denuncias por delitos de odio, incluso como acusación particular, en anteriores procedimientos.

Desde LaLiga y todos los clubes se continuará trabajando en todos los niveles y con todos los estamentos representativos de nuestro deporte con el fin de hacer todo lo necesario para proteger los valores de igualdad y respeto que prevalecen en nuestra competición del fútbol profesional español.