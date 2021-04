Cala: "Estoy sufriendo un linchamiento público"

La rueda de prensa más esperada en mucho tiempo en el Cádiz CF la ha protagonizado Juan Cala, después del enorme lío montado con el valencianista Mouctar Diakhaby, quien le acusó en el partido Cádiz-Valencia (2-1) de insulto racista. En la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, el jugador del conjunto amarillo ha estado arropado por diferentes estamentos de la entidad, empezando por los técnicos y sus compañeros.

El defensa del Cádiz CF ha hablado porque no tenía previsto esconderse y ha expuesto su versión de lo sucedido en ese minuto 29. "No me gustaría en ningún caso estar sentado aquí para defender una acción, pero me veo obligado. Todo empieza en un córner a favor del Valencia, donde cae encima mía, recibe un golpe y él reclama y yo reclamo falta. Ahí queda eso y se ve la imagen. Luego viene el gol y la jugada desafortunada. Recibo un golpe donde caigo y reclamo como todo el mundo hace. Corriendo para atrás, me increpa y me vuelvo y le digo 'déjame en paz'. Él se desentiende de la jugada y me dice que le he dicho 'negro de mierda'. Le cojo y le digo que no he dicho eso, le insisto, Fali viene a separar. Yo pienso que viene a provocar una segunda tarjeta. Me quedo fuera de la trifulca. El árbitro decide echarle tarjeta y monta en cólera. Luego vemos a Gabriel Paulista diciendo lo que le dice su compañero. Me quedo con cara de asombrado y bochorno. Reitero que nunca he dicho 'eres un negro de mierda' y eso está bastante claro".

"Si dicen que hay un jugador del Cádiz que se acerca a uno del Valencia y dice que debo pedir perdón, yo mañana mismo dejo el fútbol"

Cala tiene muy claro que no existe causa por la que deba disculparse, toda vez que ha salido en prensa que un compañero suyo le dice a un rival que Cala debe pedir perdón. "Si dicen que hay un jugador del Cádiz que se acerca a uno del Valencia y dice que debo pedir perdón, yo mañana mismo dejo el fútbol. Es un linchamiento público lo que estoy sufriendo".

Y muestra su malestar con el presidente del Valencia. "Después de ver todo y ver el vídeo del presidente del Valencia junto a su jugador, sólo espero que ese presidente cuando saliera del vídeo fuera a denunciarme. Yo sí lo voy a denunciar".

Dentro de la compleja situación que vive, Cala habla de amenazas en estos últimos días. "Por redes sociales he recibido todo tipo de amenazas, pero entiendo que es parte del circo que se ha montado. Se esconden detrás de un perfil. Ha sido provocado por los jueces que han provocado esta situación sin ningún tipo de pruebas".