El presidente del Valencia carga contra el fútbol español

El presidente del Valencia, Anil Murthy, vuelve a salir a escena tal y como ha hecho desde que el domingo se precipitaron los acontecimientos del presunto insulto racista de Cala a Diakhaby, en el duelo entre el Cádiz CF y el Valencia. Murthy se queja de que la denuncia de haber sido agredido con un presunto insulto racista no haya tenido ningún respaldo por parte de los clubes españoles.

El máximo mandatario de la entidad che ha hablado para la publicación inglesa The Athletic, en su formato podcast. Habla del silencio general: "Me sorprende que ningún club español haya salido a apoyar el comunicado del Valencia. Muchos otros clubes de fuera lo han hecho. Pero básicamente si no arrancamos esto de raíz, si los clubes no actúan juntos y realmente se cambian las normas y las reglas sobre cómo tratamos este tipo de hechos, diré: 'Muy bien, si te ayuda a conciliar el sueño por la noche lanzar declaraciones, adelante pero no es suficiente para mí' ".

Murthy suelta estas manifestaciones con un expediente extraordinario que pesa sobre el caso y con el estudio de las pruebas visuales y de sonido, de lo que está muy pendiente el Cádiz CF por lo que puede suponer para ratificar la inocencia del defensa lebrijano. Pero él insiste en 'hacer amigos' al referirse a otros clubes nacionales, cuya postura no le sorprende. "Honestamente no, porque así están las cosas por aquí. Y por eso es tan urgente que los clubes y las instituciones digan, vamos a ponernos serios".

En sus declaraciones a la publicación inglesa, deja entrever su disconformidad con la investigación. "Es chocante que sea labor del club la de aportar pruebas, cuando tampoco es que tengamos a nuestros cámaras y equipos de vídeo grabando el partido. La única forma de obtener pruebas es si las instituciones que organizan la competición nos las proporcionan. En esos veinte minutos no sucedió. Así que hay un fallo sistémico, el protocolo tiene un fallo desde su mismo fundamento. Pero lo más preocupante es la mentalidad, todo el mundo se queda al margen. El protocolo, reglas y mentalidad con la que se afronta están permitiendo que esto siga pasando".

El dirigente valencianista también se detiene en esos minutos con Diakhaby y el resto del equipo en la zona de vestuarios del Ramón de Carranza. "Se le informó de las posibles sanciones al club y a su equipo si abandonábamos el partido. Asumió la responsabilidad y le dijo a sus compañeros: 'Mirad, salid y luchad por mí. Ganad el partido. Salid y jugad. Yo no puedo hacerlo, no estoy en condiciones. Necesito irme del campo. Pero por favor salid a jugar'. Esas fueron sus palabras", ha recordado Murthy.