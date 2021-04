Cervera: "Me gusta el Getafe por su espíritu y sus ganas de competir"

Hay vida más allá de Juan Cala, Diakhaby y el Valencia, y así lo ha demostrado Álvaro Cervera en la rueda de prensa telemática, en la que ha expuesto el momento del equipo después del último triunfo, lo que se respira en el vestuario, el camino pendiente hasta alcanzar el objetivo y sus sensaciones al frente de los amarillos en Primera División.

Por parte, el entrenador del Cádiz CF se hace a la idea de lo que aguarda a su equipo en el Coliseum Alfonso Pérez. "Creo que el Getafe jugando en casa contra nosotros no va a firmar el empate. No es un equipo de jugadas definitivas, que te desarbole con la pelota, pero cualquier jugada la leva al límite y la hace importante. Meten muchos balones al área, sus delanteros son un incordio y con la llegada de los últimos refuerzos cuenta con un poco más de calidad. A mí es un equipo que me gusta por su espíritu y sus ganas de competir", ha reflejado ante de profundizar un poco más en la escuadra madrileña. "El Getafe es un equipo que juega con sus armas, el que lo quiera ver de otra manera se equivoca. Te lleva el límite en muchas situaciones en lo deportivo. Tienes que estar preparado. No estoy de acuerdo de lo que dicen del Getafe. Es un partido más, sabemos que en algunas cosas es distinto a los demás".

La continuidad en la elite depende de las próximas jornadas, de alcanzar los puntos necesarios. Así lo ve el responsable de la plantilla del Cádiz CF. "Va a depender de los duelos directos. Cuando nos enfrentemos al Elche o Huesca, ahí es donde va a estar más caro o más barato. No podemos decir si va a estar en 36 o 38 puntos, depende de esos duelos. Estamos a dos partidos o casi a tres de diferencia, pero hay que ganar esos dos partidos que nos faltan".

Y mirada a lo más reciente del Cádiz CF dejando a un lado lo sucedido por las acusaciones de Diakhaby, la victoria sobre el Valencia. "Si lo analizas bien, hay momentos buenos propiciados por nosotros y por el equipo contrario. Hay una primera parte en la que pasa lo que queremos nosotros . Y una segunda con el Cádiz atascado y podíamos haber pedido el partido, pero luego volvimos a ser la versión nuestra y tuvimos la fortuna de ganarlo muy al final. Si nos ponemos por delante con más tiempo nos hubiera costado aguantar la ventaja".