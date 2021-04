Augusto abre su corazón tras un año nefasto

A Augusto Fernández le está costando más que a ningún otro jugador del Cádiz CF tener estabilidad emocional y deportiva en una temporada muy adversa, posiblemente la más dura desde que es profesional. El centrocampista ha relatado este miércoles lo que lleva vivido y lo que le ha costado volver a cierta normalidad. Es Augusto, a cara descubierta y sin tapujos.

Lo primero, su estado, su momento. ¿Cómo se encuentra? "Estoy muy bien, llevo un mes y medio entrenando a la par del equipo y sin complicaciones, a buen ritmo. Estoy a disposición del míster. No ha sido fácil para mí, arranqué mal la pretemporada con el coronavirus porque tuve que estar parado diez días en mitad de la pretemporada, luego el problema de salud me tuvo otros diez días fuera. Pero se trata de ayudar al club y estoy a disposición total", ha indicado el futbolista del Cádiz CF.

He tenido una situación familiar con mi padre que acabó con su muerte. Si no sueltas las cosas y las guardas, acabas estallando"

Ante la campaña más compleja de su vida, ha admitido que ha pensando mucho en todas las opciones. "En primer lugar, en todo momento me he sentido apoyado por el club, el míster, el cuerpo técnico y los compañeros. Todos han sido muy importantes para mí. No suelo mostrarlo pero internamente no estaba bien producto de las molestas. Uno es jugador de fútbol y ser humano. He tenido una situación familiar con mi padre que acabó con su fallecimiento. Si uno no suelta las cosas y las guardas, acabas estallando. He tenido el apoyo de mi gente en esos momentos y estoy súper agradecido y súper comprometido. Estoy para ser una solución, no una carga", ha advertido.

A pesar de las difíciles circunstancias, Álvaro Cervera dio un paso al frente y elogió públicamente la figura de Augusto Fernández. "El club entiende que somos seres humanos que jugamos al fútbol. Me siento orgulloso y solo siento gratitud para todos por esos días que largué la coraza y expresé como me sentía. Ellos supieron estar conmigo y para mí fue un triunfo. Nunca me guardo nada y en cada entrenamiento doy lo que tengo y lo que soy. Uno se lleva de diferentes sitios el respeto como persona. Y aquí me lo estoy llevando".

"Necesitábamos ganar buenos puntos de manera consecutiva y lo hicimos en el momento adecuado"

A la hora de repasar la actualidad deportiva del Cádiz CF, con el horizonte muy despejado para alcanzar el objetivo de la permanencia, el pivote ha señalado que "necesitábamos ganar buenos puntos de manera consecutiva y lo hicimos en el momento adecuado". "Da cierta tranquilidad matemática, pero el fútbol no es matemático y si te relajas sería el peor error que podemos cometer. Incluso si logramos la salvación, la palabra relajarse te debilita y no se puede hacer".

Vuelta de tuerca a la personal. ¿Se plantea dejar el fútbol? "Se me ha cruzado por mi cabeza. Muscularmente en mi carrera no he sufrido. Sí me rompí los ligamentos en el Atlético cuando mejor estaba, pero muscularmente nunca. El invierno fue duro para equilibrar los músculos. Lo doy todo y estoy a disposición".

"Se me ha cruzado por mi cabeza la retirada, el invierno fue duro para equilibrar los problemas musculares"

Seguidamente se ha referido a la campaña del Cádiz CF y al hecho de llegar un ex equipo como el Celta. "El equipo está muy bien, como se ve en los partidos. Para gusto, los colores. Unión, fuerza, estado anímico que es fundamental para lograr puntos... Sumamos puntos en base a la fortaleza que tenemos en el vestuario. Que no nos debilite el elogio, eso lo tiene claro el míster. Contra el Celta lo afrontaremos como venimos. El Celta es especial, lo aprecio y quiero mucho. Mis hijas son viguesas y en mi corazón siempre hay un pedacito del Celta", ha recalcado.

Echando mano del sello de Simeone, Augusto resta importancia al calendario y va semana a semana, adversario a adversario. "Es algo que no dominamos. Lo que nos queda es mirar el rival que viene y tratar de ganarle. Es lo que he hechos siempre y lo que hacemos cada semana acá. Miramos al rival de turno sin pensar donde está en la tabla".

Para acabar, ha tirado de experiencia para reflexionar sobre su año y los consejos que puede dar a un compañero que atraviese por una situación similar. "Dar consejos no me gusta porque todos somos diferentes. Soy una persona que me gusta sumar, ser importante desde el respeto y pensando en el equipo más que en mí mismo. En estas situaciones personales uno no las quiere compartir. No es lo ideal. En soltar uno se muestra débil y uno quiere esta entero para no contagiar al equipo. Diría que trate de soltar que no te hace débil, sino que se necesita para salir más fuerte".