Nano Mesa se acuerda de Álvaro Cervera

El jugador de la Unión Deportiva Logroñés Nano Mesa ha asegurado que no ha venido a este equipo, en el que está cedido por el Cádiz CF, "para verlas venir" sino a "luchar", a ganarse "el respeto de todos y a dejar al equipo en Segunda División”.

Mesa (San Cristóbal de La Laguna. 1995) ha afirmado, en una conferencia de prensa, que está “contento” por la situación del equipo en estos momentos, ya que ha ganado los dos últimos partidos y se ha alejado de la zona del descenso, después de que cuando él se incorporó, en el mercado invernal, "había una mala dinámica" pero "el equipo se sentó, habló y se dijo que había que sacar la situación adelante, estar todos unidos y que lo más importante era correr y no dar ningún balón por perdido" algo que "ha sido clave", ha asegurado.

Ha resaltado que el equipo riojano tiene que jugar "ocho finales" de aquí hasta final de temporada en las que "hay que estar unidos y tener una mentalidad de trabajo, ilusión y sacrificio para mantener la categoría".

A nivel individual cree que ha aportado trabajo "a la presión" que hace el conjunto riojano desde los puestos de ataque. "Aunque tanto yo como mis compañeros, hemos dado un paso muy importante hacia adelante", ha afirmado y ha lamentado su falta de puntería de cara a gol, aunque espera "que los balones entren lo antes posible para ayudar al club a conseguir los objetivos". "Siempre intento dar lo máximo de mí en los equipos en los que juego, y poco a poco me voy adaptando a las circunstancias en las que juega el Logroñés", ha indicado, en el que "todos los jugadores quieren mejorar y lo máximo que uno puede dar es trabajo y sacrificio para que los compañeros vayan a una", ha asegurado.

Mesa también ha alabado la actitud del entrenador, el también ex cadista Sergio Rodríguez, ya que "está muy bien y es la primera persona que anima cuando hay una mala racha". "A mí, me ha dado la confianza que no tenía antes ya que llevaba tiempo sin jugar en Cádiz, por lo que intento responder con mi trabajo sobre el terreno de juego", ha concluido.