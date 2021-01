El Cádiz CF pone en el mercado a cuatro jugadores

El mercado de invierno no está resultando nada fácil por la escasez de movimientos en los equipos que forman parte del fútbol profesional. El atasco en la operación salida dificulta las entradas, un mal común del que no se libra el Cádiz CF.

El club tiene la intención de reforzar la plantilla con vistas a la segunda y decisiva parte de la temporada, en la que el equipo amarillo peleará por el objetivo de la permanencia en la máxima categoría después de llegar al ecuador de la temporada con 24 puntos ubicado en la zona media de la clasificación.

La entidad cadista trata de adaptarse a las circunstancias y entre las incorporaciones estaría la necesidad de buscar un lateral (en principio derecho) tras la lesión sufrida por Carlos Akapo. Pero el club quiere apuntalar otras posiciones.

Para que las incorporaciones sean posibles es requisito indispensable la marcha de algunos futbolistas. El Cádiz CF ha puesto en el mercado a cuatro jugadores: Nano Mesa, Filip Malbasic, Jorge Pombo y Yann Bodiger. Ellos ya lo saben. En el caso de que la lesión de Akapo dure varios meses, no es descartable que el club libere la ficha del ilicitano para ocuparla con otro lateral.

El caso más claro entre los jugadores que no cuentan es el de Nano Mesa. Es el que menos minutos participa esta temporada: 24 en dos partidos (nueve ante el Villarreal y 15 frente al Ribadumia en la Copa del Rey).

Malbasic sí ha disfrutado de oportunidades pero no ha terminado de cuajar en Primera División, al menos en el equipo gaditano. Ha jugado 19 encuentros (16 y tres) aunque 14 desde la suplencia. Lleva un gol (ante el Ribadumia). Puede salir cedido a una escuadra de Segunda A o al extranjero.

El caso de Jorge Pombo es el más llamativo. Arrancó el curso con un prometedor estreno en Primera, titular en cuatro de las cinco primeras jornadas (marcó un tanto en Huesca) hasta que desapareció de las alineaciones, su aportación pasó a ser residual y el siguiente paso es su salida en calidad de cedido. El Mallorca es uno de los equipos interesados en el zaragozano pero no el único entre los de Segunda A que aspiran al ascenso.

Bodiger no llega a tener continuidad en un centro del campo muy poblado. El francés suma doce partidos (ocho y tres) y 500 minutos tras participar en la recta final del partido contra el Levante. Fue el único de los candidatos a salir que jugó en la última cita de la primera vuelta.

Bodiger tiene varias opciones, la mayoría de escuadras de la división de plata, y la lógica apunta a una salida con rescisión al acabar su contrato con el Cádiz CF el próximo 30 de junio.

El club les abre la puerta de salida a cuatro futbolistas aunque eso no significa que vayan a cambiar de aires en enero. Para ello tienen que encontrar un destino que les resulte atractivo. Si se quedan, lo tendrán complicado para jugar porque Álvaro Cervera cuenta con otros futbolistas.

Hay otros jugadores que aunque no están en el mercado el Cádiz CF no les pondría obstáculo a una posible salida, como en el caso de Iván Alejo, que estuvo a un paso de marcharse al Dinamo de Zagreb aunque al final la operación no fructificó.