Cádiz-Levante, en directo

Tras dejar atrás el mal trago de la Copa, el Cádiz CF cierra la primera vuelta de LaLiga Santander recibiendo en Carranza al Levante (19:00 horas). Los amarillos, que acumulan ya tres jornadas sin perder en el campeonato y lograron la victoria en su último compromiso liguero frente al Alavés (3-1), afrontan el duelo ante otro rival directo lastrados por las bajas.

La más sensible es la del lateral uruguayo Pacha Espino, ausente tras su positivo en Covid y que podría ser sustituido en el once por el canterano Marc Baró, el único lateral zurdo disponible en la plantilla. Tampoco estará Carlos Akapo, que cayó lesionado en Girona y tiene afectado el menisco, ni Marcos Mauro, Augusto y José Mari también por problemas físicos. Además, Cervera no podrá contar con Fali por sanción. Así las cosas, el técnico incluye a todos los profesionales disponibles más los canteranos Saturday, Momo Mbaye y Baró. Salvi también vuelve tras superar el coronavirus.

El Levante, por su parte, llega a Cádiz tras lograr una sufrida clasificación en los penaltis para octavos de Copa frente al Fuenlabrada (1-1). En Liga el conjunto azulgrana marcha undécimo con 21 puntos, a tres del equipo de Alvaro Cervera, tras sumar cinco victorias, seis empates y seis derrotas en 17 encuentros. Como dato para la esperanza de los amarillos, cabe destacar que su única victoria del curso a domicilio data del mes de septiembre, cuando venció a Osasuna en El Sadar (1-3).

En esta página puede seguir en directo el minuto a minuto del encuentro a partir de las 19.00 horas.