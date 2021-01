Un ex jugador del Cádiz CF se libra de la cárcel

Un ex futbolista del Cádiz CF ha salido indemne de un juicio por un vídeo de contenido sexual por el que fue acusado de su difusión hasta hacerse viral. Se trata de Eddy Silvestre, en la actualidad integrado en las filas del Albacete Balompié, en Segunda División A.

Edd Silvestre militó en la temporada 2016/17 en el conjunto amarillo, al que recaló después de pertenecer a varios equipos, uno de ellos el Eibar en la primera parte de la campaña 2015/16.

Los hechos por los que ha sido juzgado el jugador proceden de su etapa en la escuadra vasca. Allí coincidió con Sergi Enrich y Antonio Luna.

Los tres jugadores han sido juzgados por la grabación y difusión, esto último en el caso de Eddy, de un vídeo de un encuentro sexual con una joven. Según informa Iusport, Sergi Enrich y Luna han sido condenados por el Juzgado de lo Penal número 3 de San Sebastián a dos años de prisión por la difusión de las imágenes. Contra la sentencia cabe recurso de apelación.

El periódico digital especialista en derecho deportivo cuenta que los dos jugadores son condenados por "un delito de descubrimiento y revelación de secretos que afecta a datos de carácter personal que revelan vida sexual, con la concurrencia en ambos de la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño, a la pena, a cada uno de ellos de dos años de prisión, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo".

La Fiscalía y la acusación particular pedían cinco años de cárcel Sergi Enrich y Luna. Le petición para Eddy Silvestre era de menor: dos años por parte la Fiscalía y de tres por parte de la joven. El ex del equipo amarillo estaba acusado de difundir el vídeo tras recibirlo de los otros dos jugadores, pero no quedó demostrado durante el juicio y por tanto no recibió condena. No pasó de una acusación.

Eddy Silvestre estuvo representado por el prestigioso abogado gaditano Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. El jugador jugó una temporada en el Cádiz CF sin demasiada fortuna, con un balance de 21 partidos oficiales (20 de Liga y uno de la Copa del Rey) y algo menos de 1.000 minutos. Marcó un gol. Al año siguiente cambió de aires y firmó por el Nástic de Tarragona antes de enrolarse en el Alcorcón y en el Albacete, con el que recorre su segunda campaña.