Titularidad de Garrido y molestias de Choco Lozano. "Ha estado bien en lo suyo, en su nivel. En cuanto al Choco, no sé lo que tiene, se quejaba, pero no me han dicho que tenga nada grave. Supongo que nada grave".

Análisis del partido. "No es que no me haya gustado, sino que tengo la sensación de jugar siempre contra alguien que hace más cosas que tú, que es mejor que tú... Haces alguna cosa bien, que te da para ponerte por delante, pero en cuanto fuerzan la máquina un poco le dan la vuelta al marcador. Y luego, cuando consigues empatar, juegas a guardar ese punto porque en cuanto dejes espacios te pueden marcar porque son buenos futbolistas, que llevan años en Primera y deciden. Tengo la sensación de dar todo y aun así nos cuesta mucho".

Paco López: "Pudimos ganar"

El entrenador del Levante, Paco López, se mostró más satisfecho por el partido de los suyos que por el punto sumado. "Te vas con la sensación de que en un campo difícil, contra un equipo al que es difícil hacerle ocasiones, pudimos ganar. Tenemos que pensar en el próximo partido, en dar continuidad a la buena racha en casa, pero este partido podía darnos la tranquilidad en cuanto a las sensaciones que está dando el equipo y seguir ampliando la ventaja con los de abajo. El equipo tiene personalidad y demuestra su ADN sea el rival que sea". Cuesta ganar más fuera que en casa. "No es fácil analizar el motivo. Diría que ganar en Primera es difícil, para todos los equipos, sobre todo del octavo o noveno para abajo. Es complicado una regularidad. Si la tuviéramos estaríamos peleando entre los seis primeros. Nos está faltando poquito y no es fácil encontrar el motivo. Cuando no nos falta una cosa nos falta otra, pero hay que seguir intentándolo". 22 puntos a falta de un partido de la primera vuelta. "Aqui de tranquilidad no hay nada. Queda mucho por recorrer y estamos metidos muchos equipos. El que consiga mantener el equilibrio en los momentos difíciles logrará el objetivo. Tenemos que seguir mejorando, creciendo, no pararnos, y entender que cada partido es el partido. Hay que verlo así". Baja de larga duración de Campaña. "Me acabo de enterar. Hay que ayudarle y esperar, no podemos hacer otra cosa".