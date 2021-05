La cifra que el Cádiz CF intentará mejorar la próxima temporada

La temporada 2020/21 llegó a su fin con un alegre desenlace y con la plantilla de vacaciones (salvo Jeremías Conan Ledesma y Anthony 'Choco' Lozano, concentrados con sus respectivas selecciones), cuerpo técnico y jugadores del Cádiz CF disfrutan de unas semanas de felicidad y tranquilidad mientras realiza el tránsito hacia el curso 2021/22, que arrancará con la pretemporada el próximo 6 de julio.

No es fácil hacer historia, pero al equipo amarillo no sólo no le pesó el esperado regreso a Primera División (después de tres lustros de ausencias) sino que igualó la mejor clasificación jamás conseguida en la máxima categoría con la 12ª posición más de tres décadas después de la también exitosa campaña 1987/88.

La consecución del objetivo y la forma en que se logró refuerzan al equipo amarillo y todo el trabajo llevado a cabo de principio a fin.

No cabe un solo reproche a una temporada que se desarrolló mucho mejor de los que muchos podían imaginar: nunca en zona de descenso, visitante de hierro, salvación matemática a falta de tres jornadas para el final, victorias contra los grandes del fútbol español…

Todo le salió redondo a un modesto que, lejos de acomodarse tras hacer historia en la Liga de las estrellas, pretende mejorar la próxima campaña camino de la repetición de la misión de la permanencia.

Siempre hay margen para progresar y el Cádiz CF analiza en qué aspectos flaqueó en el curso recién finalizado para intentar mejorar.

Uno de los puntos débiles del equipo amarillo fue el balance goleador. Acabó con un déficit de 22 tantos entre la diferencia de los que marcó, 36, y los que recibió, 58.

Fue el tercer conjunto de la Liga con el saldo más abultado de goles. El Eibar y el Real Valladolid compartieron las peores cifras con un resultado negativo de 23.

Tener un balance muy negativo suele traer no pocos problemas. De hecho, guipuzcoanos y pucelanos descendieron a Segunda División A. Y en la andadura 2005/06, el Cádiz CF no pudo quedarse en Primera con un balance mejor que el actual. Entonces firmó un menos 16 (36 a favor y 52 en contra).

Los gaditanos no vieron peligrar la permanencia en ningún momento de la temporada pese al evidente desequilibrio entre los goles marcados y los recibidos.

¿Por qué no tuvo problemas el Cádiz CF aun con uno de los peores balances? Tiene su explicación.El equipo amarillo concentró más de la mitad de los tantos que recibió en una decena de encuentros en los que vio perforada su portería al menos en tres ocasiones: dos veces ante el Sevilla (1-3 y 3-0) y el Atlético de Madrid (4-0 y 2-4), y una frente al Celta de Vigo (4-0), Real Sociedad (4-1), Athletic de Bilbao (0-4), Real Madrid (0-3), Osasuna (3-2) y Elche (1-3).

De los 35 goles en contra en diez encuentros (un promedio de 3,5 por partido) pasó a 23 en los 28 duelos restantes, con una media de 0,8. Esa fue una de las claves de la salvación.

Lo que más le duele a Álvaro Cervera es que a su equipo le metan goles porque su sistema de juego está basado en la prioridad de la defensa.

El Cádiz CF cerró el campeonato como el segundo más goleado con 58 dianas, un cantidad sólo superada por las 65 que acreditó el Granada. El objetivo de Cervera y compañía es rebajar la cifra en el ejercicio 2021/22.

Se supone que cuanto menos tantos reciba más opciones tendrán los gaditanos de agarrarse a la élite por más tiempo, aunque no fue el caso en el curso que echó el cierre hace poco más de una semana.

En contraste con los goles en contra, sólo en una ocasión marcó el Cádiz CF un mínimo de tres goles en un partido. Fue en aquella victoria (3-1) frente al Alavés.