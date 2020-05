Planes para la desescalada en Cádiz: Escapadas que puedes hacer desde ya por la provincia

Cádiz y su provincia tiene muchos encantos, no es nada nuevo. Tras casi tres meses en casa, el avance en la desescalada nos da un respiro y la oportunidad de volver a ver paisajes, localidades, monumentos, lugares, que al estar tan cerca no le damos quizás el valor que merece. Quizás ahora sea el momento perfecto de volver a ellos o conocerlos sin aún no fuiste. Hasta el 22 de junio, los gaditanos no nos podremos mover, salvo motivo justificado, de la provincia pero sí podremos viajar dentro de ella. Y los museos, las actividades al aire libre, las playas, los parque naturales empiezan a abrir. Aquí algunas escapadas que puedes hacer.

La singularidad de Setenil de las bodegas

Es una de las cinco localidades gaditanas que cuenta con la denominación de pueblos bonitos y uno de sus municipios más singulares debido a su particular entramado urbano. En él, las casas se dan cabida a diferentes niveles, situándose unas bajo la roca y otras sobre ella, configurando calles cueva, miradores y rincones de una belleza extraordinaria. La localización actual de Setenil es de origen medieval, conservándose a día de hoy vestigios de su pasado almohade en el espacio de La Villa, aunque la presencia humana data desde el neolítico. De la fortaleza medieval se mantiene en pie la Torre del Homenaje y un aljibe subterráneo

El turismo en la Sierra empieza a despertar entre pueblos con encanto y entorno natural privilegiado.

Las maravillosas playas de la Janda

El calor aprieta y muchas playas gaditanas ya están abierta al baño. Eso sí, hay que tener precaución, ya que en la mayoría aún no funcionan los servicios de playa como el socorrismo. En el litoral de la Janda están algunas de las playas famosas de la provincia. En Barbate, además de su playa urbana del Carmen, está las conocidas de Los Caños de Meca y Zahora, ideal en marea baja para los niños. Conil también tiene para elegir, desde playas grandes como Los Bateles, hasta las calas más pequeñas y las zonas más salvajes como Castilnovo. Vejer, y si el levante afloja, cuenta con otra de las playas más envidadas y paraiso para los surfistas como es El Palmar.

Deporte por la Garganta Verde

Las empresas de turismo activo de la provincia empiezan a funcionar y ya ofrecen distintas posibilidades como recorridos por la Garganta Verde, una ruta que está sujeta a autorización administrativa por los riesgos propios del terreno (aquí la información). La Garganta verde está considerada como uno de los paisajes más emblemáticos de la Sierra de Cádiz. El sendero que discurre por este cañón, resultado del proceso erosivo que durante milenios ha ejercido el Arroyo Bocaleones, nos permite sumergirnos en un paisaje que mezcla excepcionales cortados, con una exuberante vegetación mediterránea. Existe la posibilidad de realizar la actividad de barranquismo desde el final del sendero de la Garganta Verde hasta la gruta de la Ermita. La Junta advierte en su web que evaluemos nuestra condición física, tus actos y la preparación previa para la realización de este sendero ya que es de alta dificultad.

Una vuelta por las huellas del V centenario en Sanlúcar

Sanlúcar celebró los primeros actos por el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, que partió de la ciudad gaditana en 1519 y regresó en 1522. Mientras que se retoman estas celebraciones, entre los encantos de la ciudad de la Manzanilla está el poder disfrutar de las huellas de esta gesta que aún quedan por su casco urbano, desde el reloj que marca el punto de salida en Bajo de Guía, el retablo de la calles Escuelas hasta numerosos templos y lugares marcados por este momento histórico que cambió la visión del mundo.

Un viaje al medievo por Castellar viejo

El pueblo viejo de Castellar se asoma desde lo alto de un cerro en el que se divisa un espectacular paisaje del Parque Natural de Los Alcornocales. Pequeño, detenido en el tiempo y perfectamente cuidado con calles empedradas y macetas con flores, recibe al visitante desde su fortificación del siglo XIII, que se mantiene intacta, y dentro del castillo se halla uno de los pocos ejemplos que existen de núcleo habitado en el interior de una fortificación. El pueblo ha sido el último en incoporarse al elenco de pueblos más bonitos de la provincia.

El parque de Los Toruños en familia

El parque metropolitano de Los Toruños y la Algaida reabrió a principios de mayo. Aunque las zonas de juegos infantiles y aquellas otras donde se encuentran los aparatos de gimnasia permanecen de momento clausuradas, el parque es ideal para disfrutarlo en familia en bicicleta o andando. Ocupa una extensión de algo más de 1.000 hectáreas en pleno corazón de la Bahía de Cádiz, superficie que pertenece a los términos municipales de Puerto Real y El Puerto de Santa María e integrado en el parque natural de la Bahía de Cádiz.

Una visita cultural a la Fundación Alberti

La Fundación Rafael Alberti abre al público este miércoles 27 de mayo para visitas a las exposiciones permanentes y a la temporal con algunas medidas por el coronavirus, como aforo reducido y sin audioguías. Acutalmente, se puede visitar la exposición temporal de Alberti y Miró. Entre los fondos de la fundación, además de la amplia obra literaria y gráfica de Alberti, se encuentran obras que son resultado de su colaboración con otros artistas e intelectuales. Las fechas y horarios de visita serán los habituales: de martes a viernes de 10 a 14 horas y sábados y domingos de 10:30 a 14 horas. También se mantienen los precios de entrada general con un coste de 4 euros y de 2 euros para estudiantes y pensionistas.

Unas vistas espectaculares desde Zahara de la Sierra

En pleno corazón del Parque Natural de la Sierra, desde Zahara podemos contemplar magníficas vistas de sus alrededores: al norte, Algodonales y sierra de Líjar; al oeste, el arroyo de Bocaleones y Sierra Margarita (Prado del Rey y El Bosque); al sur, Arroyomolinos, Monte Prieto, Sierra Blanquilla - puerto de las Palomas- y Sierra del Pinar (Grazalema); y al este, el peñón Algarín (El Gastor). Zahara es un sitio ideal también para actividades en la naturaleza.

Además, no puede faltar una vuelta por su conjunto histórico (Iglesia Santa María de Mesa, Ermita San Juan Letrán, Torre del Reloj,...) y subir al Castilllo y la Torre del Homenaje de su antigua villa medieval.

Una puesta de sol en La Caleta

Pasear por Cádiz capital es otro de los planes que proponemos, terminando el día en la playa de la Caleta, uno de los enclaves más famosos de la ciudad. Se puede dar un pequeño paseo desde el Castillo de Santa Catalina hasta el de San Sebastián a última hora del día y parar luego para ver cómo se esconde el día en el camino que llega hasta la fortaleza y que ofrece una vistas maravillosas de esta playa típica gaditana.

Volver a Vejer

Vejer fue el primer municipio de Cádiz en entrar oficialmente en la lista de pueblos más bonitos de España. Volver a recorrer su casco histórico siempre apetece. Declarado Conjunto Histórico Artístico en 1976 y I Premio Nacional de Embellecimiento de Pueblos en 1978, Vejer se nos descubre como un típico pueblo blanco, de gran belleza monumental y paisajística. Además, su gran oferta gastronómica se suma a sus encantos