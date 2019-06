Las playas de Conil

Conil es uno de los municipios turísticos por excelencia de la provincia. Al visitante de Conil le esperan bonitas calles y plazas, un centro histórico lleno de vida en los meses de verano y unas magníficas playas para elegir que se extienden a lo largo de 14 kilómetros. Playas abiertas de arenas blancas y aguas cristalinas, playas vírgenes o calas más íntimas. En nuestro repaso por las playas de la provincia, aquí están las principales del municipio conileño.

Castilnovo

Una zona virgen y sin urbanizar, a final del pueblo conileño y llegando a su límite con Vejer. 1,7 kilómetros de arena blanca que no es una de las más transitadas y donde se suele practicar nudismo. No tiene servicio de playas y no es de fácil acceso. Se puede acceder a ella cruzando el puente del Río Salado , por caminos de tierra o desde la vecina playa de El Palmar.

Los Bateles

Es la playa del casco urbano. Los Bateles ocupa 1,1 kilómetros a lo largo del paseo marítimo del municipio y consta de todos los servicios: duchas, kioskos, chiringuitos, aseos, papeleras y zonas para deportes. Al paseo marítimo desembocas desde el casco antiguo de Conil y en verano sueles encontrar atracciones para los pequeños y puestos ambulantes. Los servicios de vigilancia están en marcha desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre.

La Fontanilla

Es una de las más concurridas, con aguas tranquilas, ideal para niños cuando baja la marea. En los alrededores de la playa, de más de un kilómetro y medio, está la principal zona de hoteles de Conil y cuenta con servicio de socorrismo. En la zona también se puede disfrutar de la gastronomía conileña y se llega hasta el centro del municipio por su paseo marítimo. Antes, entre Los Bateles y la Fontanilla, está la playa de El Chorrillo.

Fuente del Gallo

Esta playa, en la urbanización Fuente del Gallo y junto a la playa del Roqueo, cuenta con 800 metros de longitud. Rodeada de los acantilados, parte del entorno de esta zona de la costa del término municipal, no es muy extensa y no es de las más concurridas. Los servicio de playa empiezan aquí el 1 de julio.

Calas

Sin duda, las calas de Conil son otro de los atractivos de este costero municipio, donde se el bañista se puede resguardar los días de levante. Lo más difícil será, en julio y agosto, encontrar aparcamiento. Hay que tener en cuenta, que cuando sube la marea, algunas se pueden quedar sin arena. Una de las más conocidas es la Cala del Aceite, justo al lado del puerto de Conil, y que cuenta con chiringuito y servicios de playa desde el 1 de julio. En el cabo de Roche están Cala del Tio Juan de Medina, El Pato, El Frailecillo, El Áspero y Cala de enmedio (La encendida).

Roche-El Puerco

Llegando a su límite con Chiclana, está la playa de Roche-El Puerco. Allí se encuentra la urbanización de Roche, con todos los servicios, y los pinares del mismo nombre, otros de los grandes atractivos de Conil. Se extiende a lo largo de 2,5 kilómetros y con servicio de socorrismo desde el 1 de julio.