San Fernando frente a 10 retos

Agosto se encamina a su fin y con ello la llegada de septiembre con el que simbólicamente se da inicio al nuevo curso político, este año marcado por un nuevo mandato. En este panorama la ciudad se enfrenta a retos que conseguir a lo largo del ejercicio, pero también de cara al futuro. Sin olvidar la actuación prevista en Bazán, las formaciones políticas (Podemos prefería aguardar a una reunión de trabajo para posicionarse) exponen sus ideas, recogidas en un decálogo de retos.

1. Gestión política y organización municipal

La mejora en la gestión es una de las cuestiones que resaltan las formaciones políticas a la hora de exponer los retos que tiene la administración con el inicio del mandato y ya para este curso político. Desde las filas populares lo hacen para cuestionar la forma de actuar del gobierno, por la falta de transparencia, "por el engaño a los ciudadanos". Ciudadanos menciona temas concretos: un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, que sigue sin salir adelante; la revisión del Plan de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (Peprich), que se había tratado en el mandato pasado pero no se han dado nuevos pasos; o la necesidad de una ordenanza de la calle Real.

Precisamente, son asuntos que Vox se plantea solicitar, pero que sabe que no saldrán adelante por la situación actual del Ayuntamiento en cuanto al personal. "Hace falta una nueva Relación de Puestos de Trabajo, la reorganización de la plantilla, la contratación de técnicos para cubrir las necesidades de los distintos departamentos", defiende su portavoz, Carlos Zambrano. La formación ha comprobado en estos meses la realidad de la Administración local. Es cuestión de organización en algunos casos, por eso señala al equipo de gobierno, del que cuestiona la falta de previsión y antelación y de organización para los acontecimiento que se esperan en la ciudad.

El avance que necesita los fondos europeos es uno de los temas en que coinciden todos

La alcaldesa, Patricia Cavada, por su parte, advierte del trabajo desarrollado desde la toma de posesión para la reorganización interna, tanto técnica como de concejales; y las reuniones mantenidas para tratar actuaciones estratégicas, como las comisiones de la Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado).

2. La gestión de los fondos europeos

La gestión de los fondos europeos de la Edusi, y de los proyectos previstos en la ciudad de la Iniciativa Territorial Integral (ITI), el dinero europeo que gestiona la Junta de Andalucía, es una de las cuestiones que las formaciones políticas mencionan. Desde Ciudadanos, su portavoz, Regla Moreno, recuerda que los dos últimos años del mandato pasado insistieron en que no se estaba cumpliendo el cronograma, y demandaron por eso en el primer pleno de este mandato mesas de seguimiento del avance de los proyectos. "No puede desaprovecharse. No podemos perder estos fondos. Se necesitaba personal formado que ya está, pero hay que avanzar más rápido", mantiene. De ello advierte también el líder de Vox, que incide en que si no se utilizan en plazo habrá que devolver el dinero. Sin mencionarlo los retrasos continuados del tranvía, y el peligro de tener que devolver la inversión a Europa, está ahí. El portavoz de Andalucía por Sí (AxSí), Fran Romero, sí que se refiere a ello.

"Los fondos europeos son claves en este mandato y por eso estaremos atentos a cómo se gestiona, tanto la Edusi como los ITI", apunta el andalucista Romero, que se detiene en una de las actuaciones previstas, como el arreglo de la trasera de La Almadraba, como parte de la recuperación del borde este. "Tiene que salir adelante de una vez", insiste. En ese sentido, la regidora aclara que se está pendiente de un tema administrativo para publicar la licitación de la obra. Pero además la dirigente socialista también pone sobre la mesa otro de los grandes proyectos de la Edusi como el Parque de La Magdalena, del que asegura que pronto saldrá a licitación la redacción del proyecto.

"La Edusi es una prioridad absoluta. Hay reuniones cada quince días, algunas cada mes. El nuevo personal que se ha contratado trabaja con diligencia dando los pasos que nos indican desde el Ministerio", describe Cavada. En esa línea se trabaja en la licitación del contrato para realizar la transformación digital de la Administración, con la tarjeta digital ciudadana o el portal de transparencia.

El apoyo a empresas y autónomos se plantea como un reto para el gobierno municipal

Hay que darle un impulso al Museo Camarón –financiado con fondos ITI– para continuar la obra, no olvida el portavoz del PP, José Loaiza, que se refiere al parón en la ejecución por la renuncia de la empresa constructora.

3. Empleo, empresas, desarrollos...

El portavoz andalucista siempre ha usado el término "generación de oportunidades" para tratar los temas de empleo, empresas, emprendimiento o actividad económica. Y de nuevo incide en que es uno de los retos que tiene la ciudad y el gobierno municipal. "San Fernando debe insistir en plantear la reivindicación de suelos afectos, como los de Camposoto, para el desarrollo de un turismo sostenible. Por supuesto, también es necesario la liberación del kilómetro de playa", puntualiza. De la misma manera habla de seguir dando pasos para desarrollar los suelos de los Polvorines de Fadricas, de Janer y en Bahía Sur. "La llegada de El Corte Inglés siempre es una buena noticia, por eso su marcha es mala, también por los trabajadores", señala sobre el adiós de esta firma.

"Todo indica que la ejecución de la urbanización comenzará a finales de 2019 o principios de 2020", menciona Patricia Cavada en torno al parque comercial y empresarial de Janer que desarrollará Ten Brinke. Su llegada y la de Castellana Properties, los nuevos dueños de Bahía Sur es, a su juicio, un claro ejemplo de la apuesta de inversión en la ciudad.

No se olvida la alcaldesa del empleo, un tema fundamental. "Es un caballo de batalla que sigue ahí", reconoce, sin dejar de destacar el descenso del desempleo que se ha registrado durante el mandato anterior. "Esperemos que la inestabilidad política nacional no afecte a San Fernando, ni a los proyectos pendientes que dependen del Gobierno español", revela. Por eso, defiende la necesidad de que en el ámbito municipal haya estabilidad. "Para sacar adelante contratos y proyectos que hacen falta en la ciudad", sostiene.

"Se ha olvidado de favorecer la implantación de empresas y el emprendimiento, de ayudar a los autónomos, para que se genere empleo en la ciudad. Es necesario que se tomen medidas”, expone el presidente local de los populares. Una cuestión en la que también se detiene la portavoz de la formación naranja. Moreno destaca los pasos que ha dado la Junta para favorecer a los emprendedores, “ ya toca en San Fernando”. Los cambios en el Peprich, por ejemplo, podrían beneficiar la instalación de nuevas firmas en el centro, pero también a los comerciantes. De la misma opinió es el portavoz de Vox.

Un ejemplo pone Carlos Zambrano (Vox) en esta línea, al mencionar el caso de un emprendedor que tardó en torno a un año en conseguir la licencia para abrir su negocio, mientras tenía que pagar la renta del local.

4. Limpieza y otros servicios externalizados

"El tema de la limpieza es algo que tiene que solucionarse ya", indica desde José Loaiza que habla del mantenimiento de la ciudad como algo fundamental para mejorar la imagen de La Isla y la calidad de vida de los isleños. "La limpieza, el alumbrado, el cuidado de las calles, del equipamiento público es calidad de vida. Es algo que se pide a un Ayuntamiento, que la ciudad esté presentable y no lo está", lamenta Carlos Zambrano. En este sentido, el portavoz de Axsí habla de formalizar de una vez el contrato de Limpieza, que sigue pendiente. "Estaremos atentos a su cumplimiento, hemos insistido en ello para todos los servicios externalizados", comenta Regla Moreno. No se olvida en este punto Fran Romero (AxSí) de mencionar la situación del contrato del Agua prorrogado "con la alianza de PSOE y Vox", por ello un reto para esta formación es que se trabaje en los nuevos pliegos, en la nueva fórmula "para que no haya la tentación de volver a prorrogar".

La alcaldesa de San Fernando espera que al igual que se han percibido las mejoras con el nuevo contrato de Parques y Jardines, la nueva plica de Limpieza se refleje en la ciudad.

5. Una ciudad moderna y accesible

Ligado a esta cuestión algunos de los concejales consultados mencionan otros aspectos como el tráfico, la movilidad, la accesibilidad o los aparcamientos. "Tener una ciudad moderna es compatible con la mejora de la infraestructura y la movilidad, pero también la accesibilidad", asegura Loaiza, que rechaza la línea seguida por el gobierno local de actuaciones en zonas de la ciudad donde se incrementan los carriles, "hay que pensar más en la gente". Se refiere a los planes para Cayetano Roldán o la actuación en Reyes Católicos donde se han retirado árboles. Patricia Cavada, sin embargo, defiende los proyectos que contempla su plan de movilidad, con intervenciones también en Al Andalus, iniciada esta semana, que dan seguridad al peatón (al mejorar la visibilidad en la circulación). En el ámbito de la accesibilidad menciona las obras en un tramo de Batalla del Ebro.

En este aspecto, desde Vox se apuesta por mejorar los aparcamientos, especialmente para favorecer al comercio. Es el mismo argumento que usa para hablar la circulación, algo que la concejala Regla Moreno (Cs) no duda en señalar como reto "por la fractura de la ciudad que supone el tranvía”. Ciudadanos reclama por ello un plan de movilidad y por supuesto la ordenanza reguladora de la calle Real, que fije las normas para esta vía principal semipeatonalizada.

6. Proyectos municipales que están a punto

La limpieza y el mantenimiento de la ciudad es algo esencial de un ayuntamiento

El equipo de gobierno tiene como reto inaugurar la zona ampliada del centro cívico Eugenio Pérez Gener, del que faltan flecos como el suministro eléctrico. También espera poder realizar pronto el traslado de los puestos de pescadería del Mercado Central, con el que se terminará la primera fase de la actuación. En breve, añade Patricia Cavada, será la inauguración oficial de la pista de skate. "La escuela de adultos está casi concluida para recepcionar las obras y tratar con la Consejería de Educación el traslado", comenta. También hace mención a la remodelación de la Plaza del Rey, que sigue adelante y está pendiente del proyecto que redacta Alt Q Arquitectura.

7. Un año más de obras en la playa de Camposoto

No puede faltar en este decálogo la playa de Camposoto, que cerrará la temporada estival este año con el objetivo de que se retomen las obras para arreglar la plataforma peatonal, ni siquiera inaugurada, por parte de la Junta. El Ayuntamiento tiene el reto de poner en marcha los trabajos para la remodelación de la carretera y el aparcamiento.

8. Infraestructuras que siguen a la espera

El portavoz de AxSí, por su parte, vuelve a sacar las necesidades de infraestructuras que tiene La Isla y que corresponden a otras administraciones: la finalización de los accesos a Fadricas, la intervención para solventar los problemas de retenciones en el Nudo de Tres Caminos o la construcción del enlace entre Tres Caminos y La Carraca.

La alcaldesa habla de las actuaciones casi listas como la nueva escuela de adultos

9. Recuperación del patrimonio local

Apunta Fran Romero a la importancia de la recuperación patrimonial, con un ejemplo claro como la Casa Lazaga que también plantea Regla Moreno, que además propone fondos ITI o el 1% Cultural para atender a su rehabilitación. No puede dejar de indicar aquí la regidora la finalización de las obras del Ayuntamiento y el traslado de la administración.

10. Mantener eventos y una mayor apuesta

La Noche en Blanco, el Moonlight o el See you sun son ejemplo de actividades desarrolladas este verano para dinamizar la ciudad, algo que destaca Cavada que seguirá siendo un reto durante el año. Desde las filas andalucistas, sin embargo, se apuesta por contar con un evento de referencia ("como la época de los grandes conciertos que acogía La Isla").