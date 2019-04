Aprobada la adjudicación del contrato de limpieza y basura a Cespa

El Pleno ha aprobado esta mañana la adjudicación del nuevo contrato de limpieza y recogida de basura a la empresa Cespa. Se trata de un nuevo paso administrativo que se concretará con la firma del mencionado contrato y el traspaso entre la concesionaria actual y la nueva responsable del servicio. El gobierno municipal ha contado con el apoyo de la concejala no adscrita, Inmaculada López, para sacar adelante la adjudicación. Por el contrario, han votado en contra los grupos del PP y Cs, más la abstención de Sí se puede.

El debate en torno al nuevo contrato de la limpieza ha vuelto a girar en torno a su idoneidad. Mientras el PP insiste en que mantiene "un modelo fracasado", en referencia al servicio actual; desde Ciudadanos se cuestionaba que no se hubiera producido una revisión de precios para tener en cuenta la subida salarial que demandan los trabajadores. En las filas del equipo de gobierno, tanto el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero, como el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, defendían las condiciones marcadas en los pliegos de condiciones y criticaron la postura de ambas formaciones políticas.

El responsable de Desarrollo Sostenible ha detallado que tras el último paso por pleno del expediente del contrato de limpieza se requirió la documentación necesaria a la empresa mejor posicionada para hacerse con el servicio. "Los técnicos municipales elaboraron un informe con esa información que fue aprobada por la comisión oportuna que consideraba que era la mejor oferta presentada para los intereses de la ciudad y a partir de los pliegos administrativos y técnicos", ha expuesto.

A pesar de ello, la portavoz de Ciudadanos, Mayte Mas, ha insistido en que no contemplaba la revisión de precios por lo que su formación entiende que el total del presupuesto no es suficiente para hacer frente a las contrataciones necesarias ni para el aumento de sueldo que piden los empleados. Eso supondrá, ha advertido, que se vea afectado el servicio a la ciudad. "En este contrato se han primado otros intereses que no son los de los trabajadores ni los de la ciudad", ha lamentado.

En esa línea se ha pronunciado también el concejal popular Daniel Nieto, que ha reiterado sus críticas al nuevo contrato, "que mantiene el modelo actual y por tanto repite los errores anteriores", que no garantiza el control de las subcontrataciones y que "no es lo que los isleños demandan: una ciudad aseada, cuidada, bonita.

A esas palabras contestaron tanto el concejal socialista Conrado Rodríguez como el andalucista Fran Romero. El responsable de Presidencia ha ironizado sobre las palabras de los populares sobre "modelo fracasado". "Es el que tenían cuando gobernaban y su grupo se empeñó en mantener a pesar de que el otro grupo con el que conformaban gobierno quiso romperlo", ha abundado. Por eso tilda de "intento de boicot" la postura de la formación ahora en la oposición. Además a Ciudadanos le ha recordado que no es posible la revisión de precios porque la Ley de Desindexación "que se aprobó en 2015 en el Congreso con el apoyo de su partido" no lo permite.

Por su parte, Romero ha señalado directamente a Ciudadanos al considerar que ha cambiado su postura a lo largo del proceso administrativo del contrato. "En la mesa de contratación les pareció que era un magnífico informe", ha apuntado después de cuestionar que aceptaran los pliegos y recularan cuando se reunieron con el comité de empresa. "Habla de otros intereses. Si no concreta, no lo diga", le ha conminado. A Nieto le ha dejado claro que los controles del servicio están previstos, tanto cuantitativos como cualitativos. "La subcontratación solo es el 7%", ha dejado claro.

Al término de la sesión extraordinaria, la alcaldesa, Patricia Cavada, y el primer teniente de alcaldesa han mostrado su satisfacción por que haya salido adelante la adjudicación de un contrato tan importante para la ciudad.