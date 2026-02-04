Así quedan los puntos del Jurado Diario tras la quinta sesión de cuartos de final del COAC 2026

Tras concluir la quinta sesión de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026, el Jurado Diario de este Diario del Carnaval ha hecho públicas ya las puntuaciones de las agrupaciones que este martes han desgranado sus repertorios.

De esta forma, en la modalidad de comparsa no se producen cambios importantes en la parte alta de la tabla. Así 'Los hijos de Cádiz' de Fran Quintana se colocan en séptima posición con 442 puntos, 222 de ellos cosechados en su actuación durante esta noche. 'El jovencito Frankenstein' de Nono Galán se pone en duodécimo posición con 403 puntos, resultado del arrastre y de los 206 conseguidos en su actuación de estos cuartos. Por su parte, 'Las jorobadas' se posicionan en undécimo lugar con una puntuación de 204, que se suma a la conseguida en preliminar resultando 404 puntos.

En chirigotas sí se han producido cambios importantes. Así, 'Piensa mal y acertarás (los desconfíaos)' de los Villegas lideran la clasificación con 463 puntos, 25 de ellos cosechados en su actuación de este martes. La agrupación roteña de Antoñito Molina, 'Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos', se quedan en décimo segundo lugar de la tabla con 392 puntos, de ellos 201 cosechados en este pase. Además, la chirigota de los Molina 'Los compays' tienen 212 puntos de su actuación de este martes que junto a los puntos del arrastre obtiene 418 puntos que los coloca en séptima posición.

El coro 'La esencia' de Pedrosa y Fernández se pone tercero con 467 puntos, 234 de ellos conseguidos con este pase en cuartos; mientras el cuarteto '¡Que no vengan!' ocupa la primera posición de la tabla de su modalidad con 487 puntos, 247 de su actuación en cuartos de final.