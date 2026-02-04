Una provincia aislada

Con el tren de borrascas que se ha formado, la alerta roja y el diluvio universal que anuncian en Grazalema, parece que hay una conspiración contra Cádiz. La gente está distraída con el Carnaval y resignada a las desgracias. Pero la realidad es que el aislamiento de esta provincia se pasa de los niveles admisibles. En Cataluña tienen montado un tren de protestas por los Rodalies y la lentitud del AVE entre Madrid y Barcelona. Pero si allí hubiera coros, comparsas y chirigotas, en vez del Orfeó Catalá, collas de sardanistas y los xiquets castellers, seguro que estarían poniendo el grito en el cielo, criticando al Gobierno de España que tiene la culpa. Pero bueno, eso es anecdótico. No se arreglan los problemas dando el cante, sino con soluciones.

La provincia de Cádiz está aislada por tren con Madrid. Hasta Cádiz no llega el AVE, ni se le espera. Por tanto, no es que tarde cinco horas, como el AVE desde Madrid a Barcelona, en vez de las dos horas y pico que debe tardar, sino que ni siquiera hay una vía operativa, ni unos vagones de AVE como los que llegan a Cataluña. A Huelva le han prometido el AVE, porque también sufrían con un Alvia, y ya vieron lo que les pasó a los desgraciados viajeros onubenses. A Cádiz ni siquiera le han prometido eso, sino que dicen que no hace falta la alta velocidad porque ya hay velocidad alta. Y después de cachondearse del público gaditano, se han quedado tan panchos, diciendo Óscar Puente que son muy trasparentes y están dando la cara. Aunque sea dura.

Entre una borrasca y otra, resulta que también cerraron la autopista AP-4, que es la principal conexión por carretera de Cádiz con Sevilla. Desde Cádiz ya cierran carreteras hasta para ir a Sevilla, como si fuera Benamahoma. Y volver desde Sevilla tampoco se podía. Los baches y socavones de la AP-4 siguen progresando adecuadamente, gracias a la eficaz masificación de los camiones. Cuando se construyó esa autopista de peaje, en terreno medio pantanoso, nadie pensaba que sería un paraíso para el transporte de mercancías. Desde que quitaron el peaje, se multiplicó la presencia de camiones, y como no arreglan el firme, ya no está firme. Se limitan a poner disminuciones de velocidad, para que en algún bote no salgan volando hasta el aeropuerto de Jerez.

De vez en cuando cuentan un chiste, como que van a construir un túnel en el Estrecho de Gibraltar y ampliar la vía del tren hasta Vejer. O prometen obras que ya prometieron el siglo pasado y no han empezado. Y, para colmo, algunos cantan que vivir en Cádiz es maravilloso.