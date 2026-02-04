Los móviles y el acoso escolar

En su intervención la semana pasada en un congreso sobre acoso escolar celebrado en Córdoba, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, planteó la posibilidad de que por parte de las administraciones se regulara la prohibición del uso de móviles, o al menos el acceso a las redes sociales, a los menores de 16 años. La medida, tan polémica como interesante de analizar, tendría como objetivo ir a la raíz de la mayor parte de los casos de bullying que se producen, con consecuencias tan graves como el suicidio el año pasado de una adolescente en Sevilla. La propuesta de Juanma Moreno no es nueva. De hecho, se ha planteado ya en algunas ocasiones y ha habido países que han adoptado decisiones contundentes al respecto. El último caso y el más notorio es el de Australia, que ha obligado a las plataformas a impedir que los menores de 16 años puedan abrirse una cuenta, mientras que Francia tiene prevista una medida similar y el Reino Unido estudia una regulación que vete el acceso de los jóvenes a contenidos nocivos. España, según declaró ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiere quedarse atrás y ha anunciado una medida similar a la ya adoptada por Australia, lo que conllevaría, además, sanciones a las plataformas en el caso de que los controles de verificación de edad se saltasen. Aunque se antoja difícil garantizar la eficacia de este tipo de medidas en un mundo tan abierto como es el digital, no cabe duda de que poner barreras legales es un movimiento en la buena dirección. Pero de poco servirá si al mismo tiempo no se conciencia a las familias de las consecuencias indeseables que puede acarrear el uso por menores de dispositivos móviles o el acceso sin control a las redes sociales. Es una cuestión de educación que compete principalmente a las familias, pero en la que los centros educativos deben jugar también un papel protagonista.