La crónica del tercer cuarto de final del COAC 2026: Las chirigotas se hacen dueñas de la noche del domingo

La chirigota tomó el protagonismo en la tercera sesión de los cuartos de final del Concurso del Gran Teatro Falla. Desde distintos puntos de vista, pero con el mismo objetivo de hacer reír.

Si una chirigota era esperada, esta fue ‘Una chirigota en teoría’, de Miguel Ángel Llull. Su tipo de Stephen Hawking se volvió viral en preliminares, despertando las risas más fuertes de la primera fase. Una vez superada la sorpresa inicial, este grupo supo mantener las buenas sensaciones tanto por la interpretación en escena como por su repertorio, siendo muy reivindicativo con la ELA en los pasodobles.

Por otro lado, el gaditanismo estuvo presente con ‘Los cadisapiens (la involución)’, de Manolín Santander, Juan Pérez el Blanco y José Manuel Sánchez Reyes. Le pesó la frialdad en el ambiente al tener que cerrar sesión, aunque supo mantenerse en la competición con sus buenas formas.

Por último, ‘Los Robins’, de Roberto Fabio Gómez Durán, brilló gracias a las dosis de localismo y crítica de su repertorio, además de cierta poca vergüenza que ayudó a que los golpes encajaran.

Del resto de la noche, destacó especialmente el coro ‘La carnicería’, de Miguel Ángel García Argüez el Chapa, con un contenido muy crítico en todas sus coplas.