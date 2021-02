La admiración de Cervera por Mourinho

El famoso entrenador José Mourinho se cuela estos días en el universo del Cádiz CF de manera indirecta e involuntaria. Rubén Sobrino, cuando fue presentado como jugador del equipo amarillo el pasado jueves 4 de febrero (cedido por el Valencia por lo que resta de temporada), se refirió al que ahora es su nuevo técnico, Álvaro Cervera, como "el Mourinho español".

Era inevitable la pregunta sobre esa comparación al inquilino del banquillo del Cádiz CF durante la rueda de prensa telemática que ofreció el viernes 5 de febrero a modo de previa del partido contra la Real Sociedad que se disputa el domingo.

"Si lo dice como un piropo pues fenomenal", reaccionó Cervera tras las palabras que le dedicó Rubén Sobrino.

El preparador cadista no ocultó que le gusta la técnico portugués. "Siempre he hablado de mi admiración por Mourinho entrenador y Mourinho persona, no el que vemos todo el mundo sino el que es en realidad".

Cervera añadió que Mourinho "crea un personaje" y aseguró que "es mejor de lo que parece". Y dijo algo más con una frase que no llegó a terminar. "Ojalá pueda algún día…". Pareció un deseo que el entrenador del Cádiz CF no llegó a desvelar en público.

Las cinco salidas del Cádiz CF

El mercado de invierno no fue todo lo bien que hubiese deseado el Cádiz CF, pero en el club consideran que hay plantilla suficiente para pelear por la permanencia en Primera División. Ese es el objetivo aunque nadie esconde su dificultad. Son necesarios 16 puntos (más o menos) en las 17 jornadas que quedan hasta el final de la Liga para sellar la salvación.

El equipo amarillo afronta el tramo decisivo de la temporada con 24 licencias profesionales y una ficha libre que podría ser ocupada si se diesen las circunstancias adecuadas (un jugador que pueda ser interesante y no tenga contrato con otra escuadra).

La recién finalizada ventana invernal deparó movimientos en el Cádiz CF pero más por salidas que por entradas. Aterrizaron dos refuerzos para la delantera (Ivan Saponjic y Rubén Sobrino) y se marcharon cinco futbolistas. El serbio debutó en el duelo contra el Atlético de Madrid y el manchego quizás lo haga en el encuentro frente a la Real Sociedad que se disputa el domingo 7 de febrero en el Reale Arena.

Cambiaron de destino Yann Bodiger (Castellón) Bobby Adekanye (Ado Den Haag holandés), Sergio González (Tenerife), Nano Mesa (UD Logoroñés) y Álvaro Giménez (Mallorca).

Los dos primeros se desvinculan para siempre del conjunto gaditano (rescisión de contrato del francés) y devolución del holandés al Lazio, su club de origen, que lo ha vuelto a ceder).

En el caso de los tres restantes, se trata de un viaje de ida y vuelta al consistir en cesiones que obligan a su regreso cuando acabe el presente curso.

Sergio González, sin ficha con los amarillos en la primera parte de la temporada (llegó a jugar el partido contra el Osasuna de la jornada inaugural), tiene contrato hasta 2023. El vínculo laboral Nano Mesa se extiende hasta 2024, y el de Álvaro Giménez llega hasta 2023.

El Cádiz CF es el club de la máxima categoría que se ha desprendido de más jugadores a mitad de campaña. Ningún otro he llegado a los cinco de la entidad con sede en el estadio Carranza. El Getafe y el Elche se quedaron en cuatro salidas cada uno.