El Cádiz CF busca un central entre los jugadores libres

La primera rueda de prensa del entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, después de la clausura del mercado de invierno, la que ofreció el viernes 5 de febrero desde la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real), tuvo precisamente el resultado de ese periodo como uno de los asuntos por el que fue preguntado para conocer su valoración.

Cervera explicó que el mercado venía condicionado por una situación que colea desde la anterior ventana de fichajes. "Tenemos un problema desde verano que es el problema de salidas y las fichas, y ahora hemos tenido un mercado marcado por las salidas de futbolistas que saben que suelen jugar menos pero no han querido salir".

El preparador cadista reconoció que "me hubiese gustado tener un lateral izquierdo más desde el principio de la temporada, otro mediocentro, un central, muchas cosas. Pero desde la situación en la que nos encontramos hemos hecho lo que hemos podido. Lo que me queda es el tema del central. He estado delante y se ha intentado traer, pero hay jugadores que no han venido por sus clubes".

Salvo la espina del central que no ha llegado, "lo demás lo apañaremos como podamos como hecho hasta ahora", apuntó el entrenador.

La pregunta es si plantilla queda reforzada o debilitada una vez cerrado el mercado de invierno. Cervera sacó a relucir otra palabra: "Se ha refrescado la plantilla, todavía no hemos visto el rendimiento de los futbolistas que han llegado (Ivan Saponjic y Rubén Sobrino). Se ha refrescado, se ha sacado jugadores con menos minutos de los que ellos querían y se han traído otros. Si hemos mejorado o no eso se verá con el tiempo".

El técnico expuso que "estaba contento con la plantilla de antes y la ahora sabiendo que podíamos ser mejores. No puedo decir ahora si somos mejores, ya veremos".

El club ha intentado incorporar un central pero no lo ha conseguido. El míster indicó que "podría dar nombres de seis centrales que estaban ahí, aunque tampoco voy a entrar. Meré es español, conoce nuestro fútbol, es un jugador diferente de lo que tenemos y él que volver a España, pero había otras posibilidades y también otros problemas".

La llegada de un central no está descartada del todo, aunque no es fácil, apuntó Cervera. Queda el mercado de jugadores libres y el club sondea esa opción. "Podemos fichar jugadores en el paro y se está mirando, cuanto antes mejor y si no es posible pues tiraremos con lo que tenemos".

El entrenador tiene claro que si aterriza un central es para que no tarde en aportar. "Me gustaría un defensa en paro pero no que lleve un año sin jugar, debe ser alguien que se haya quedado sin equipo por alguna circunstancia".