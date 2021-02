Iza Carcelén: "Soy de escuchar Carnaval todo el año y este lo echo muchísimo de menos"

El Cádiz CF y el Carnaval son dos pasiones íntimamente relacionadas. Son dos de los grandes motores que dan vida a la ciudad, incluso en tiempos tan duros como los que nos ha tocado vivir. No se entiende un partido en Carranza sin el ‘Me han dicho que el amarillo’, ni una función en el Falla sin un guiño al equipo cadista. Esta unión alcanza también el vestuario del conjunto gaditano, donde en vez de temas de Bad Bunny o J. Balvin suenan coplas de Martín o Quiñones. Y es gracias a un grupo de jugadores, técnicos y empleados en su gran mayoría comprometidos con la ciudad y arraigados a su cultura. De los futbolistas, el portuense Isaac Carcelén, Iza, es probablemente el más carnavalero.

-¿Cómo llevas la ausencia del Concurso?

-Pues imagínate. El año pasado pude disfrutar de estar personalmente en el Falla, que era algo que hacía mucho que no vivía, y este año lo echo muchísimo de menos. Yo que soy de escuchar Carnaval todo el año, así que te puedes imaginar.

-¿Qué es lo que más te gusta dentro de la fiesta? Una modalidad, un autor...

-Soy de comparsa, soy comparsista aunque la chirigota también me tira. Mi autor preferido siempre ha sido Juan Carlos Aragón y es una pena muy grande que ya no esté. Con la pérdida suya y la de Manolo Santander el Carnaval ha perdido muchísimo, es como si quitas a Messi y Cristiano el mismo año de la Liga española.

-Cuando tu profesión te lo permite, ¿aprovechas para disfrutar del Carnaval callejero?

-Con el fútbol es muy complicado, pero he ido algunos días. El año pasado pude ir el Lunes de Coros, pero más por disfrutar del ambiente que por pararme a escuchar. Con el tema nuestro de la Liga y tal es muy complicado, pero alguna tarde siempre nos podemos escapar.

-En el vestuario hay varios carnavaleros. Antes de este parón obligado por el Covid, ¿comentabais el Concurso? ¿Quiénes son los más aficionados?

-Está Juanito Marchante, que es carnavalero puro. El año pasado comentábamos mucho el Concurso, sobre todo con Juan (Cala) y con Juanito, que ya ni te digo. Todos los días cuando llegamos al vestuario ya tiene puestos sus carnavales de antaño. Es muy de Antonio Martín, Quiñones... y nadie se queja, claro. Cuando he estado en otros equipos por ahí arriba, en León por ejemplo, y ponía Carnaval, la gente me decía que qué era eso... El vestuario del Cádiz es diferente al del resto, aquí siempre están poniendo cosas de la tierra, si no es Carnaval es El Barrio o algo así.

-¿Y qué cara pone Jonsson cuando escucha un cuplé?

-Yo creo que hace oídos sordos (ríe), porque no entiende ni papa el pobre. Al Pacha por ejemplo sí que le gusta, él es de escuchar murgas. Cuando estás fuera si pones Carnaval te dicen que lo quites, pero yo les digo que escuchen las críticas, la ironía... al que no vive esto y no entiende la ironía de Cádiz le cuesta captarlo".

-Al entrenador, Álvaro Cervera, también se le ha visto más de una vez por el Falla y ha dejado algún guiño carnavalero. ¿Habláis también con él de Carnaval?

-El míster es muy carnavalero y le gusta mucho Juan Carlos Aragón. El año pasado le regalé el CD de 'La eterna banda del Capitán Veneno' y también el de la chirigota 'Er Chele Vara'. Y también tuvo una charla privada con Juan Carlos y le regaló varios discos de su antología. En el vestuario del cuerpo técnico también escuchan Carnaval muchas veces, les gusta.

-También te hemos visto por el Falla, ¿sueles ir a ver el Concurso en directo?

-Mucho no, pero sí que he ido y tengo amigos que salen en agrupaciones, así que he ido a verlos. Cristian -caja de comparsas como 'Las que viven como reinas', 'La ola' u 'Óyeme'- es amigo de toda la vida y está casado con Sabina, que es una de las grandes voces del Carnaval de Cádiz, así que tengo una gran relación con los dos.

-¿Has hecho alguna vez cola para conseguir entradas para el Falla?

-No, no. Yo estaba casi siempre fuera, pero si alguna vez me escapaba Cristian me hacía el favor. Hacía él la cola y así podía ir yo a verlos.

-¿Alguna vez te has planteado salir en alguna agrupación o te gustaría en un futuro?

-Pues estaría chulo, la verdad. Yo tengo voz para lo que tengo voz... en un coro de tenor tranquilo, que no me escuche nadie quizás. No sería una mala opción ver el Falla desde otra perspectiva.

-¿Se abre entonces la veda para que te ofrezcan al menos algún cameo el año que viene?

-Pues mira, no estaría mal salir de figurante.

¿Con qué autor o en qué agrupación histórica te hubiera gustado salir?

-Yo hubiese salido en 'Araka la Kana', me hubiese encantado salir en esa comparsa.

-¿Eres de los que aguantan la final entera?

-Pues si te digo la verdad... entera, entera es difícil que me la trague. Las de antes de tres finalistas por modalidad sí, pero ahora que han vuelto a lo de antaño es complicado que me quede hasta las ocho de la mañana. Las que me queden por ver me las pongo repetidas al día siguiente y ya está.