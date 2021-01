El TAD aborda esta semana la sanción a Cervera

¿Tendrá que cumplir el entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, los cuatro partidos de sanción o será anulado el castigo y podrá sentarse en el banquillo para seguir ejerciendo su trabajo con normalidad? La incógnita no tardará en quedar resuelta. Llega la hora de la verdad.

La entidad cadista ha agotado todas las vías desde que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso al técnico cuatro encuentros sin poder dirigir a su equipo desde la banda después de las declaraciones que realizó tras el envite contra el Granada correspondiente a quinto capítulo del campeonato.

En aquel partido, el colegiado Javier Alberola Rojas no señaló un clarísimo penalti cometido sobre Alberto Perea en la recta final cuando en el marcador imperaba el 1-1 que fue definitivo. De haber decretado el árbitro una pena máxima que era indiscutible, el Cádiz CF hubiese dispuesto un lanzamiento desde los once metros para intentar conseguir la victoria y por lo tanto sumar tres puntos en lugar de uno.

Pero el trencilla no sólo no pitó penalti sino que además no fue a revisar la jugada polémica en el monitor instalado a pie de campo. Se desconoce el papel que desempeñó entonces el responsable del VAR, Adrián Cordero Vega. El vídeo arbitraje quedó en evidencia, no sirvió absolutamente para nada pero los que cometieron el grave error en cadena salieron indemnes y el castigado fue el que se quejó.

Cervera dijo después del partido que la pena máxima no quisieron pitarla. Bastaba una simple repetición para comprobar que la entrada de Foulquier sobre Albert Perea dentro del área era un penalti como una catedral que quedó en el limbo.

El Cádiz CF fue perjudicado en el terreno de juego y también en los despachos por la dura sanción impuesta a Cervera.

El club inició un recorrido para tratar de anular un castigo que considera injusto y desproporcionado. Acudió al Comité de Apelación (también depende de la RFEF), que desestimó el recurso, y el siguiente paso fue el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que concedió la suspensión cautelar (como había hecho el órgano anterior) a la espera de la resolución.

Si el temporal no lo impide, los miembros del TAD tienen previsto reunirse el próximo jueves 14 de enero y uno de los asuntos que abordarán será el recurso que presentó la entidad cadista.

Mientras tanto, Cervera ha podido desempeñar su puesto desde el banquillo. Desde que Competición adoptó la medida de la sanción el pasado 18 de noviembre de 2020 hasta la decisión del TAD (órgano del Consejo Superior de Deportes) habrán pasado casi dos meses y cerca de tres meses y medio desde la disputa del partido (4 de octubre).

El club y el entrenador tienen la esperanza de que la sanción quede en nada. Si es así, el técnico seguirá desempeñando su labor en el banquillo sin interrupción.

Pero en el caso de que el TAD confirme el dictamen de Competición y Apelación, Cervera tendría que cumplir el castigo en los partidos contra el Girona (en dieciseisavos de final de la Copa del Rey), Levante, Sevilla y Atlético de Madrid, aunque podría volver en el duelo contra el cuadro colchonero en el supuesto de que avance en el torneo copero, ya que la eliminatoria de octavos se jugaría antes que el choque frente al líder de la Liga.