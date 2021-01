La tarjeta amarilla que le mostró el árbitro. "Sé lo que he pasado pero no lo voy a decir porque tengo todas las de perder en todos los aspectos, aunque tenga razón".

Mucho por mejorar todavía. "El Alavés hacía demasiado fácil la salida del balón hasta el centro del campo. Si nosotros no tenemos la habilidad o yo no tengo la habilidad para hacerlo, vale, pero que no lo hagan ellos. En eso tenemos que mejorar. Es verdad que a veces nos aprovechamos de los espacios que quedan a la espalda, pero para eso tenemos que contar con jugadores rápidos".

Análisis de un golpe encima de la mesa ante un rival directo. "Ha sido un partido igualado en la primera parte, no bien jugado por nuestra parte pero sin grandes agobios. Ellos tenían la posesión pero no creaban peligro. Nos hemos puesto por delante y han empatado enseguida. Y en la segunda parte, a raíz de la expulsión, creo que hemos sido superiores. Ellos sólo han tenido la ocasión de la parada de Conan".

Pablo Machín: "La expulsión ha marcado el devenir del partido"

El entrenador del Alavés, Pablo Machín, asumía la derrota apuntando a la expulsión como determinante. "Cuando las cosas se tuercen, se tuercen del todo. Veníamos con muchas ganas. Hemos competido bien en la primera parte, un resultado igualado por más que fueran decisiones del VAR. Intentamos circular el balón sin cometer errores, porque el rival es muy peligroso a la contra. Pero en la segunda parte, nada más empezar hay una expulsión que tengo que asumir pese a que lo hablamos en el descanso. Esa jugada ha marcado el devenir del partido. Justo después, un cúmulo de circunstancias han hecho que el rival nos penalizara. Y otra jugada clave ha sido el mano a mano de Rioja en el que ha hecho una gran parada su portero. Pero en el fútbol pasa esto, que dé en el palo y salga o dé en el palo y entre. Para conseguir nuestro objetivo tenemos que pasar partidos de todo tipo y ahora no queda otra que levantarnos cuanto antes". Muy inferior con uno menos. "Justo después de la expulsión nos ha venido el gol sin tiempo para reconstruir la estructura del equipo. Son circunstancias del juego que tenemos que saber resolver. No creo que no hayamos tenido reacción, porque después hemos tenido una ocasión clarísima, la del palo, que lo normal hubiese sido empatar y luego habríamos tenido posibilidades incluso de ganar. Tampoco hemos tenido fortuna". Cinco puntos de 21. "Todos estamos no sé si preocupados pero nos gustaría estar mejor. Tenemos que ser conscientes de que nuestro sitio será merodear la zona baja, pero hay que confiar en el grupo en vez de ser dramáticos. Es la única forma para salir de ahí".