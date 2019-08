Jurado se perderá el estreno liguero del Cádiz CF

El Cádiz CF prepara con intensidad el estreno liguero contra la Ponferradina, un partido que el conjunto gaditano afrontará en principio con tres bajas. El entrenador, Álvaro Cervera, no podrá contar con tres jugadores que arrastran problemas físicos: Carlos Akapo, Edu Ramos y José Manuel Jurado. De hecho, los tres trabajaron aparte en la sesión desarrollada el miércoles por la mañana en la Ciudad Deportiva de El Rosal.

Los tres estuvieron presentes en el corrillo formado en el campo número 4 para asistir a una pequeña charla pero después se fueron al interior de las instalaciones a ejercitarse al margen del grupo.

El lateral derecho se halla inmerso en la fase de recuperación de la rodilla de la fue intervenido el pasado mes de mayo, cuando militaba en las filas del Huesca. Le queda algo de tiempo al carrilero, que en principio se perderá los primeros encuentros de la temporada.

Tampoco parece que pueda llegar a tiempo Edu Ramos al duelo contra la Ponferradina. El centrocampista se lesionó a los pocos minutos de saltar al césped en la segunda parte del amistoso contra el Málaga. Se trata de una molestia muscular que no reviste gravedad, pero sí le impide entrenarse a tope. La única posibilidad que tiene el malagueño de luchar por un puesto en el equipo con vistas a la cita del domingo es pueda trabajar con normalidad a partir del jueves.

Jurado tiene todas las papeletas para ser baja en el primer partido de Liga. Su debut en un compromiso oficial del Cádiz CF se tendrá que retrasar al menos hasta la segunda jornada del campeonato.

El sanluqueño no termina de estar bien. Lleva un par de semanas sin poder ejercitarse al cien por cien debido a unas molestias musculares que no terminan de remitir.De hecho, Jurado se perdió los últimos cuatro partidos amistosos. No jugó un sólo minuto contra el Málaga, Al Rayyan, Atlético Sanluqueño y Balona. La participación del ex del Real Madrid, Atlético y Schalke se ha limitado a unos minutos en el ensayo ante Los Barrios y a la segunda parte completa frente a la Balona.