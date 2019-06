Carlos Akapo concedió este jueves a los medios del Cádiz CF su primera entrevista tras confirmarse su fichaje y pasar reconocimiento médico. El lateral derecho se muestra "feliz" por comprometerse por tres años con un club "importante, que tiene mucha historia y hace que los jugadores que vestimos esa camiseta tengamos una máxima responsabilidad".

El futbolista ilicitano, que se recupera de una lesión de menisco que sufrió al finalizar la pasada temporada con el Huesca, irradia optimismo. "Estoy en la fase de adaptación de la zona de cuádriceps y fortalecimiento de la pierna, muy pronto voy a comernzar a correr para estar cuanto antes entrenando con mis nuevos compañeros".

El defensa mira al futuro con ambición. "La experiencia de jugar en Primera con el Huesca ha sido muy grande y espero volver a repetirla con el Cädiz. LaLiga 1|2|3 es una categoría muy diferente, cada año más difícil al estar formada por muchos clubes históricos y tener tantos partidos, eso hace que se plantee diferente".

También habló del recuerdo que guarda de su paso por el Ramón de Carranza: "Sólo he tenido la oportunidad de jugar una vez, pero me sorprendió la afición y el estadio, que es una olla a presión. Es un campo bonito de jugar como local y bastante fastidioso como visitante. Es una afición a la que hay que respetar y hacerle disfrutar".

Por último, se refiere a lo que le aguarda en la plantilla a las órdenes de Álvaro Cervera. "Sé de la exigencia que tienen los laterales. He jugado contra el Cádiz y ha sido uno de los equipos más fuertes defensivamente a los que me he enfrentado".