Nano Mesa: "Cervera me conoce y sabe lo que puedo dar"

El delantero centro Nano Mesa se incorporó el miércoles al entrenamiento del Cádiz CF tras pasar reconocimiento médico. El ariete, que ya conoció a sus nuevos compañeros, aseguró ante los medios oficiales del club que no dudó en decantarse por la opción del club gaditano, además de mostrar su felicidad por vestir los colores cadistas.

Feliz por haber entrenado ya en la Ciudad Deportiva. "Estoy muy contento por estar en este club, en vestir esta camiseta, estar en un equipo histórico como el Cádiz. Por haber conocido a mis compañeros, haber entrenado con ellos y con ganas de que llegue el fin de semana para ver este bonito estadio con el ambiente tan característicos".

Cervera y Roberto Perera ya le conocen. "Los dos entrenadores ya me conocen, saben cómo llevarme, saben lo que puedo aportar. Me conocen. Puedo aportar muchas cosas, entrega, sacrificio, pelea, soy rápido, de cara a gol tengo gol. Espero aportar goles. Lo daré todo por esta camiseta y por el equipo".

Confía en hacer algo grande en el Cádiz CF. "He tenido unas temporadas un poco malas, pero estoy contento y feliz por estar aquí, en un club muy grande en un ambiente muy grande. Intentaré superar mis marcas. Me han hablado muy bien de aquí. El míster me conoce muy bien, sabe lo que puedo dar y eso es una parte muy buena. Tenía muchos equipos pendientes de mí en Segunda, pero me decanté por el Cádiz porque tenía plena confianza en este equipo, sé que vamos a hacer cosas bonitas este año".

Su posición es de nueve, no tiene dudas. "Mi posición es la de delantero centro, creo que es donde más rendimiento puedo sacar. Caigo bien al espacio, tengo mucha fuerza. Donde me ponga el míster lo voy a intentar hacer bien y voy a luchar por esto".

Nano Mesa es el noveno fichaje (en su caso cedido por el Eibar) del Cádiz CF para la temporada 2019/20