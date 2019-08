Shengelia, ni sí ni no al Cádiz CF

La operación que corre peligro de torcerse a última hora es la de Levan Shengelia. El extremo del Dinamo Tbilisi parecía tenerlo hecho con el Cádiz CF pero el Tenerife también llama a la puerta del georgiano, que se lo piensa.

El presidente de la entidad cadista, Manuel Vizcaíno, reconocía la semana pasada en la Ser que estaban a la espera de la llegada de Shengelia, aunque ahora, con la irrupción del cuadro chicharrero, se genera cierta incertidumbre.

El conjunto amarillo sigue teniendo ventaja para fichar al jugador, pero de momento no hay nada cerrado al cien por cien. Shengelia queda libre a finales de agosto y en caso de firmar por el Cádiz CF se incorporaría la primera semana de septiembre.

Se trata de un extremo zurdo que juega a pie cambiado, es decir, que se desenvuelve por la derecha. Tiene velocidad y desborde y ve puerta. En el Cádiz CF tendría que amoldarse al sistema de Álvaro Cervera y al fútbol español, además de adaptarse a la vida en nuevo país, incluido el idioma.

El propio Shengelia se refiere al Cádiz CF como una opción, pero no da nada por cerrado. Aún no ha decidido qué paso va a dar en su carrera profesional. De sus palabras se deduce que no hay nada hecho, aunque sí ve posible vestir de amarillo y azul.

"Estoy muy contento con el interés que está mostrando el Cádiz", señaló el futbolista georgiano en declaraciones a eldesmarque. "Por el momento, no puedo decir exactamente qué pasará en el futuro y cuándo", añadió el atacante.

Shengelia valora las propuestas que tiene encima de la mesa. Lo único que está claro es que no continuará en el Dinamo Tbilisi y ahora debe decide dónde juega a partir del próximo mes de septiembre.

El futbolista indicó que "tengo una oferta de una Liga de Primera", sin desvelar de qué país se trata, y dijo estar bien informado sobre el fútbol español. "Sé que la Segunda División de España es muy buena y no será un problema jugar allí". Yfue cuando apuntó que "hay posibilidades de que vaya al Cádiz CF".

Mientras, Shengelia afronta el jueves con su actual equipo el partido de vuelta de la tercera ronda previa de la Liga Europa. El Dinamo Tbilisi está al borde de la eliminación tras ser goleado (4-0) por el Feyenoord en Holanda hace una semana. Si no hay sorpresas, el extremo formará parte de la alineación.