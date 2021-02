David Silva, en la convocatoria de la Real Sociedad ante el Cádiz CF

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, anunció el sábado 6 de febrero la convocatoria de su equipo para afrontar el partido contra el Cádiz CF que se disputa el domingo en el estadio Reale Arena (22ª jornada de Liga).

El conjunto donostiarra desarrolló el sábado la última sesión de la semana y el técnico apostó una por una lista extensa en la que incluyó a tres porteros.

Alguacil dispone del grueso de su plantilla. Las bajas más destacadas son las del defensa central Robin Le Normand, sancionado, y el portero Miguel Ángel Moyá, lesionado, aunque el cancerbero suele ejercer el papel de suplente.

La principal novedad es el regreso de David Silva tras dos meses y medio de baja por una lesión muscular de la que ya se ha recuperado.

En cualquier caso, no se trata de la lista definitiva porque el entrenador ha citado a 24 jugadores y debe hacer un descarte antes del encuentro. La duda es si el canario estará entre los 23 jugadores que pueden entrar en el acta y si formará parte del once inicial.

Los futbolistas elegidos por Alguacil son Remiro, Ayesa, Marrero, Zaldua, Illarramendi, Zubeldia, Aritz Elustondo, Portu, Mikel Merino, Carlos Fernández, Oyarzabal, Januzaj, Aihen Muñoz, Guridi, Sagnan, Guevara, Merquelanz, Gorosabel, Isak, Monreal, David Silva, Barrenetxea, Bautista y Zubimendi.

Declaraciones de Alguacil

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se mostró esperanzado el viernes 5 de febrero en poder contar con David Silva para el encuentro del domingo ante el Cádiz CF (22 ª jornada de Liga) y dijo que cualquier equipo echaría en falta a un futbolista que "marca la diferencia".

"Hay jugadores como Oyarzabal, Merino, Illarramendi o Silva que son diferenciales, marcan estilo y la personalidad de un equipo. ¿Cómo no va a ser diferencial Silva, campeón del mundo e internacional, si le echa en falta incluso el propio Manchester City?", se preguntó en la rueda de prensa previa al partido del domingo.

"Ya le habéis visto entrenando esta semana después de un tiempo inactivo. Si está así y los médicos dan el O.K. entrará en la lista", adelantó Alguacil, que también confía en poder contar con Igor Zubeldia.

Sobre el Cádiz CF, el técnico del conjunto que ejerce de local no escatimó elogios: "Es un equipo al que he visto en los partidos anteriores y en el último estuvo cerca de sorprender al Atlético de Madrid. Es un equipo que me encanta por su personalidad, tiene identidad y sabe en todo momento lo que tiene que hacer sobre el campo. Espero un partido complicado".

Reconoció Alguacil que es importante vencer al conjunto andaluz porque "siempre hay necesidad de hacerlo y ser competitivos", por lo que no quiso meter presión añadida a su plantilla con relación a cualquier otro encuentro ya que deben de "salir preparados para ganar".