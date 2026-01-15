Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy jueves 15 de enero en el Teatro Falla de Cádiz? Orden de actuación de la quinta sesión

Esta será la primera de las sesiones del COAC 2026 que contará con dos cabezas de serie, lo que beneficia a la calidad al abrir su concurrencia en el Falla dos claros aspirantes a los puestos de arriba. Estos son el coro 'ADN', de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul; y la chirigota 'Los cadisapiens (la involución)', de Manolín Santander, José Manuel Sánchez Reyes y Juan Pérez el Blanco. Junto a estas dos agrupaciones también otra que ya está consolidada en el Falla, como es la comparsa de Ceuta, que se llama 'La hipócrita'.

En cuanto a las aspirantes a superar el primer corte, hay que tener en cuenta a las comparsas de Ramón Zamudio ('Culpable') y del Rizo ('Los trapos sucios'), ya que ambas saben lo que es clasificarse para la segunda fase. Además, la nota exótica de todo el certamen la protagonizará la primera chirigota que llegue al Falla desde Santa Cruz de Tenerife.

ORDEN DE ACTUACIÓN:

20.00. Coro 'ADN'. 11 finales en 14 años es la mejor carta de presentación que tiene el coro de Luis Rivero para comprender cuál es su posición en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. En la pasada edición, conquistó el segundo premio con 'Cádiz, el show'. En 2026, intentará subir a un escalón que no alcanza desde 2018 con 'ADN', siguiendo un estilo musical muy marcado y muy diferenciado del resto.

20.45: Chirigota 'San Taratachín'. Sanlúcar volverá a estar representada en el COAC con la chirigota de Rubén Galán. Lo hará en este 2026 con 'San Taratachín', en lo que a priori será una idea muy gaditana y chirigota. Será la segunda participación en el certamen de coplas de este grupo.

21.30. Comparsa 'La hipócrita'. La comparsa de Ceuta ha conseguido, por méritos propios, tener prácticamente una plaza fija en la fase de cuartos de final. En sus cuatro participaciones anteriores ha superado el primer corte, lo que es un claro sinónimo de calidad. En su quinta actuación, intentará dar el paso que le falta para entrar por primera vez en semifinales con 'La hipócrita'.

22.15: Chirigota 'Los cadisapiens (la involución)'. La chirigota de Manolín Santander y José Manuel Sánchez Reyes recuperó en la pasada edición del COAC las buenas sensaciones y la conexión con el público gracias a, entre otros motivos, la llegada como coletrista de Juan Pérez el Blanco procedente de la chirigota del Sheriff, que aportó una dimensión algo diferente al apartado humorístico. Sin embargo, esto no tuvo reflejo en términos clasificatorios ya que con 'Los cagones' repitió el sexto puesto que obtuvo en 2024 con 'La chirigota clásica'.

23.00: Comparsa 'Los trapos sucios'. La comparsa del Rizo cumplirá 20 años desde que participara por primera vez en el certamen gaditano con 'Con aroma de café'. En su actual configuración, una vez superado el parón de la pandemia, este grupo algecireño cumple su tercera participación consecutiva. La vuelta a los escenarios fue en 2024 con 'El cielito de los cómicos', que no superó la primera fase. También corrió la misma suerte en 2025 con 'El loco de los empeños'.

23.45. Chirigota 'Los legías con g'. Que el Carnaval de Cádiz está llegando más lejos de las fronteras de la playa de Cortadura es algo que la fiesta gaditana ya tiene asumido por la repercusión que las agrupaciones tienen a nivel regional y nacional, la gran cantidad de actuaciones por todo el país y el enorme número de aficionados que arrastra. Esto se demostrará una vez más esta noche con la participación por primera vez de un grupo procedente de Santa Cruz de Tenerife.

00.30: Comparsa 'Culpable'. La comparsa de Ramón Zamudio regresa al COAC tras un año de descanso, en el que el autor salió en la comparsa chiclanera 'La rabia'. Zamudio vuelve a traer su propio grupo de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.