Alguacil: "El Cádiz CF me encanta por su personalidad"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se mostró esperanzado el viernes 5 de febrero en poder contar con David Silva para el encuentro del domingo ante el Cádiz CF (22 ª jornada de Liga) y dijo que cualquier equipo echaría en falta a un futbolista que "marca la diferencia".

"Hay jugadores como Oyarzabal, Merino, Illarramendi o Silva que son diferenciales, marcan estilo y la personalidad de un equipo. ¿Cómo no va a ser diferencial Silva, campeón del mundo e internacional, si le echa en falta incluso el propio Manchester City?", se preguntó en la rueda de prensa previa al partido del domingo. El de Arguinegín podría ser novedad si no en el once inicial sí en la lista.

El preparado de la Real desveló que el futbolista canario ha realizado buenos entrenamientos durante la semana pero optó por ser cauto, a la espera de la última sesión de este sábado, antes de decidir si le incluye en la convocatoria para afrontar el encuentro.

"Ya le habéis visto entrenando esta semana después de un tiempo inactivo. Si está así y los médicos dan el O.K. entrará en la lista", adelantó Alguacil, que también confía en poder contar con Igor Zubeldia.

Sobre el Cádiz CF, el técnico del conjunto que ejerce de local no escatimó elogios: "Es un equipo al que he visto en los partidos anteriores y en el último estuvo cerca de sorprender al Atlético de Madrid. Es un equipo que me encanta por su personalidad, tiene identidad y sabe en todo momento lo que tiene que hacer sobre el campo. Espero un partido complicado".

Reconoció Alguacil que es importante vencer al conjunto andaluz porque "siempre hay necesidad de hacerlo y ser competitivos", por lo que no quiso meter presión añadida a su plantilla con relación a cualquier otro encuentro ya que deben de "salir preparados para ganar".

Los motivos de los malos resultados de los últimos meses los tiene claros el preparador txuriurdin y pueden venir dados por diversas razones, entre las que incluyó su propia responsabilidad. No es escondió.

"Para ganar hace falta acertar en muchas cosas: con la convocatoria, con el once que sale, los cambios, a veces el rival es mejor, otras no acertamos las ocasiones generadas...", enumeró Alguacil, que recordó que a su juicio "en la mayoría de los partidos" la Real es mejor que el rival y genera más ocasiones, aunque no consiga ganar.