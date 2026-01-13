Cádiz se prepara para la llegada de un tren de borrascas: aviso amarillo por lluvias y posibilidad de mangas marinas

El tiempo en Cádiz de este semana estará marcado por una gran inestabilidad debido al paso de un tren de borrascas que dejará días de lluvias durante las próximas jornadas, aunque puede que esas precipitaciones no lleguen a ser excesivamente cuantiosas aunque sí constantes. La proximidad de la primera borrasca ya ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar el aviso amarillo por lluvias en parte de la provincia (sólo se 'salva' por la ahora la Sierra de Grazalema) por precipitaciones que podrían dejar acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Aemet también advierte del peligro de que se generen mangas marinas.

Así comenzarán las lluvias en Cádiz este 13 de enero

Un extenso frente frío atlántico comenzará a cruzar en las próximas horas la Península. Asociado a una borrasca al sur de Irlanda, está previsto que entre en el país por Andalucía y que vaya perdiendo fuerza a medida que se mueve hacia el este por la comunidad. Según explica tiempo.com, este frente "irá acompañado de un río atmosférico, canalizado al sur del anticiclón de las Azores, transportando vapor de agua procedente de latitudes subtropicales. Sobre la hora del almuerzo, el río atmosférico apuntará directamente hacia el Golfo de Cádiz, potenciando las lluvias en zonas orográficas expuestas a los vientos de suroeste".

Por este motivo, Aemet mantiene activado desde mediodía hasta la noche y en toda la provincia, salvo en la Sierra de Grazalema, el aviso amarillo por precipitaciones, lluvias que podrían dejar acumulados de unos 15 litros por metro cuadrado y que podrían venir acompañadas de tormentas en la zona del litoral gaditano y del Estrecho. Además, en la costa de la provincia Aemet alerta también del riesgo de que de produzcan mangas marinas.

La previsión es que las lluvias queden 'estancadas' en esta zona de Andalucía (Huelva especialmente, Cádiz y oeste de Sevilla y Córdoba) durante toda la tarde y primeras horas de la noche. En las provincias de Jaén, Almería y Granada apenas se esperan algunas gotas.

Cómo se produce una manga marina

Las mangas marinas son fenómenos relativamente habituales en el Golfo de Cádiz. Se forman a partir de cúmulos congestus o cumulonimbus, nubes de gran desarrollo vertical, internamente formadas por una columna de aire cálido y húmedo que se eleva en forma de espiral rotatoria.

Los expertos distinguen dos tipos de mangas marinas, las mangas tornádicas y las no tornádicas. Las primeras son las menos habituales y se forman de la misma manera que un tornado en tierra; las segundas son de menor intensidad y debidas a una rotación cerca de la superficie del agua que se combina con una corriente ascendente, originando una manga de aire en rotación que se extiende desde el agua hasta la base de la nube. Así, aunque lo parezcan, este tipo de mangas no son tornados.

Las dimensiones y la duración de una manga son variables, pero según diversos estudios y observaciones, la mayor parte tienen una duración media de entre 5 y 15 minutos, aunque algunas se han llegado a desarrollar durante casi una hora.

¿Qué diferencia hay entre una manga marina y un tornado?

Los tornados son uno de los fenómenos más destructivos de la naturaleza, surgen de la base de las nubes de tormenta los cumulonimbus y son capaces de generar vientos de hasta 500 km/h, pueden durar horas y recorrer cientos de kilómetros. Son menos habituales en nuestro país, pero pueden producirse sobre todo en casos de tormentas muy severa. Sin embargo, las magas marinas son bastante más habituales.

En el caso de los tornados "el giro sobre el suelo es ciclónico, como el movimiento de las peonzas de los niños y aspiran aire del entorno recogiendo todo lo que encuentran a su paso. Por este motivo solemos verlos de color oscuro, debido a la tierra y los trozos de casas o vayas que van encontrando a su paso. Se mueven con el movimiento de la nube". Las trombas marinas o mangas marinas, van asociadas normalmente a cúmulos congestus, se forman sobre lagos y océanos pero también se forman de la base de los grandes cumulonimbus. Normalmente tienen 450 metros de alto pero pueden llegar hasta los 900 metros, pueden ser aisladas o en grupos, la señal de su formación a veces es la sobra en el agua del aire que gira.

El tornado más destructivo que se produjo en España fue en Cádiz, en 1671, con víctimas mortales y daños materiales muy graves.

El tiempo en Cádiz a partir del miércoles 14 de enero

No será hasta el mediodía del miércoles 14 de enero cuando esta primera borrasca comenzará a abandonar la provincia de Cádiz, dejando una tarde algo más apacible. Sin embargo, la previsión marca que a partir del jueves 15 un nuevo frente volverá a traer la lluvia a la provincia. Para esta jornada, la inestabilidad comenzará a aumentar a medida que avanzan las horas de manera que para la tarde la probabilidad de que se produzcan lluvias ya habrá alcanzado prácticamente el 100% en toda la provincia. Según los mapas predictivos por días de Aemet, este nuevo frente también aguantará unas horas descargando sobre Cádiz y se irá debilitando al terminar el viernes 16. No obstante, estos momentos supondrán de nuevo la llegada de otro sistema tormentoso, algo más débil que el anterior, pero que traerá de nuevo inestabilidad al tiempo en la provincia para el fin de semana 17 y 18 de enero.