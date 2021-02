La convocatoria del Cádiz CF ante la Real Sociedad

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, dio a conocer el sábado 6 de febrero la convocatoria para afrontar el partido contra la Real Sociedad que se disputa el domingo en el Reale Arena encuadrado dentro de la 22ª jornada del campeonato de Liga.

La sesión desarrollada por la mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal (en Puerto Real), la última antes del encuentro, dio paso al anuncio de una lista que no presenta sorpresas en la que destaca la primera aparición de Rubén Sobrino después de su aterrizaje en el conjunto amarillo (cedido por el Valencia) en la recta final del reciñen finalizado mercado de invierno.

La expedición cadista que el sábado se desplaza a San Sebastián está compuesta por 21 futbolistas, incluido Pacha Espino tras superar el coronavirus, aunque en principio no parece que vaya a formar parte del once. El uruguayo no ha jugado los últimos tres partidos.

Cervera se lleva a todos los disponibles y se quedan en tierra los cuatro jugadores que están lesionados.

Carlos Akapo, José Mari, Álex Fernández y Augusto Fernández son los inquilinos de la enfermería. El lateral derecho tiene un problema de menisco en una rodilla y tardará varias semanas en volver a estar apto para poder participar.

El roteño enfila la parte final de la recuperación de una rotura muscular que quizás le permita volver a jugar en febrero si no surgen contratiempos.

El madrileño repite ausencia tras perderse el duelo contra el Atlético de Madrid aunque en principio se trata de una lesión leve. Quizás pueda llegar a tiempo al choque contra el Athletic de Bilbao (lunes 15 de febrero).

En el caso del argentino, se ha vuelto a dañar justo después de reaparecer tras casi dos meses de ausencia. Un nuevo revés a la espera de su evolución.

El técnico recurre sólo a un jugador de la cantera en esta ocasión: el portero Garrancho, por segunda vez en la lista tras figurar en ella el pasado fin de semana. Marc Baró, Javi Martín y Manuel Nieto, habituales en las últimas convocatorias, no entran y están disponibles para aportar en el Cádiz B.

Los jugadores citados por el entrenador son Jeremías Conan Ledesma, David Gil, Juan José Garrancho, Iza Carcelén, Pacha Espino, Juan Cala, Alcalá, Marcos Mauro, Fali, Jon Ander Garrido, Jens Jonsson, Salvi, Iván Alejo, Jairo Izquierdo, Alberto Perea, Jorge Pombo, Ivan Saponjic, Álvaro Negredo, Choco Lozano, Filip Malbasic y Rubén Sobrino.