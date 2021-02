El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, analizó el viernes 5 de febrero el encuentro contra la Real Sociedad de la 22ª jornada de Liga que se disputa el domingo 7 en el Reale Arena.

El conjunto amarillo visita al cuadro vasco después de plantar a todo un Atlético de Madrid aunque perdió 2-4 en el estadio Carranza. "El equipo hizo un gran partido contra el líder, un gran rival, pero no pudo ganar. Ellos son mejores, pero la sensación es que somos un equipo alegre que cree que hizo las cosas bien", comentó Cervera sobre el más partido más reciente antes de viajar al País Vasco.

Cervera no eludió la dificultad del encuentro y apuntó que para tener opciones de éxito "tenemos que mejorar en todo" en relación al envite de la primera vuelta entre ambos conjuntos, cuando el equipo de Imanol Alguacil se impuso 0-1 y se mostró muy superior al Cádiz CF.

"Para mí, la Real Sociedad el es el equipo que mejor jugó en Carranza por lo que bien que lo hizo y por lo poco que nos dejó a nosotros. Espero que ahora sea diferente", señaló Cervera.

El preparador cadista no tiene ninguna duda sobre la complejidad del reto de los amarillos ante el cuadro guipuzcoano. "Es partido complicado porque el rival maneja muy bien el balón y además sabe lo que tiene que hacer". La esperanza para Cervera es la lección del enfrentamiento que protagonizaron hace dos meses y medio.

"Nosotros, con la experiencia de la primera vuelta, tenemos que aprender. Será un partido más de defender que atacar. Será un encuentro complicado como todos los que nos quedan de aquí al final de Liga", argumento el entrenador.

La Real puede recuperar a David Silva tras dejar atrás una lesión. El canario lideró a su equipo en Carranza. "A cualquiera que le guste el fútbol ve que la Real es mejor con Silva, aunque tampoco es peor sin él", indicó el entrenador del Cádiz CF.

Cervera aseguró que el estado anímico de la plantilla es óptimo porque “somos un grupo alegre”. Pero dijo algo más y explicó el motivo: "Ahora el más triste soy yo. No me gusta que me metan cuatro goles, tres goles, pero la plantilla es alegre y está disfrutando de la Primera División. Llegarán momentos más complicado y seré yo el que tenga que animar".

Recibir tantos le duele al entrenador: "Me encantó el partido que hicimos contra el Atlético, pero nos marcaron cuatro goles y eso es algo que no me gusta. Lo primero que no me gusta es que nos hagan goles, pero cuando te hacen cuatro y vienes de recibir tres…".

Sobre las ausencias en el centro del campo (José Mari, Augusto Fernández y Álex Fernández), Cervera afirmó que lo ideal "es tenerlos a todos sanos para tener ciertas garantías de un tener un doble pivote".

El Cádiz CF se entrenará el sábado por la mañana en la Ciudad Deportiva de El Rosal (la última sesión de la semana) y será después cuando el técnico dé a conocer la convocatoria antes de emprender viaje a San Sebastián.

El margen de elección del míster se ve limitado por las bajas y no sería extraño que volviese a recurrir a jugadores del filial para completar la lista.