La primera plantilla del Cádiz alcanza este lunes la mitad de la pretemporada, concretamente el día 19 de los 38 que había que restar al calendario desde que empezó el trabajo, el pasado 11 del presente mes de julio, hasta el estreno en la competición liguera, previsto para el próximo 18 de agosto en el Ramón de Carranza contra la Ponferradina.

Igualmente, también este lunes se pasa el ecuador de la concentración que viene desarrollándose en el Hotel FairPlay Golf & Resort de Benalup Casas Viejas desde el pasado jueves 25 y que se prolongará hasta el viernes 2 de agosto. Y tras la disputa del Trofeo Ciudad de La Línea el pasado sábado, también ha quedado atrás el 50% de los amistosos programados este verano.

Las casi tres semanas de sesiones de entrenamiento han servido para cumplir con un objetivo primordial en estas fechas, el de acumular minutos de trabajo para conseguir una óptima puesta a punto a nivel individual y del grupo. Del mismo modo, durante este tiempo, incluso antes, el director deportivo del club, Óscar Arias, siempre en contacto directo con el técnico, Álvaro Cervera, y con el presidente, Manuel Vizcaíno, ha ido perfilando el plantel con altas y bajas.

Los fichajes de Carlos Akapo, Caye Quintana, Isaac Carcelén, Fali, Jean Pierre Rhyner, Yann Bodiger, Juan Cala y José Manuel Jurado han ido dando forma a un grupo del que se han marchado Matos, Carmona, Mario Barco y Nico Hidalgo, aparte de los hombres que cumplían contrato y no seguían, como Rober Correa, Ager Aketxe, Machís, Jairo, Juan Hernández y Pantic.

No obstante, aún falta para dar por cerrada la plantilla. Llegadas y salidas. Mientras, el míster no duda en enviar mensajes incluyendo en el trabajo con el primer equipo a canteranos como Javi Navarro y Seth Vega, que pueden ocupar demarcaciones en las que hay evidentes carencias. En todo caso, no hay prisa. Resta mucho para la conclusión del mercado.

Los amistosos de Barbate, Chiclana, Los Barrios y La Línea, saldados con tres triunfos y un empate con sabor a victoria desde el punto de penalti, arrojan luces y sombras. Todavía es pronto. No hay motivos para que salten las alarmas ni mucho menos. Por delante aguardan Las Palmas, de nuevo en La Línea este miércoles; el Sanluqueño, en El Palmar el viernes; el Al Rayyan quatarí, el 6 de agosto en Ubrique, y el Málaga, el 10 de agosto en la presentación ante la afición en Carranza. Pero el presente es el stage, que sirve para hacer piña, un equipo que poco a poco va tomando forma. La calma impera al paso del ecuador.