El Cádiz CF ficha a Caye Quintana

El Cádiz CF anunció en la tarde del sábado que ha alcanzado un acuerdo con el futbolista Cayetano Hernández Quintana, Caye Quintana, para su incorporación al equipo amarillo para las tres próximas temporadas. Nacido en Isla Cristina (20-12-1993), el delantero llega libre tras finalizar vinculación con el Recreativo de Huelva, con el que ha estado disputando fase de ascenso a LaLiga123, tras quedar campeón del grupo IV de Segunda B. Así juega Caye Quintana.

Formado en las categorías inferiores del Isla Cristina, Caye Quintana llegó como juvenil al Decano antes de dar el salto a la categoría de bronce cedido en el Écija y debutando en Segunda División con el Recre en la temporada 2014-2015. Real Valladolid, Racing de Santander, Mallorca B o Jumilla, fueron sus siguientes destinos antes de regresar al Recreativo de Huelva donde ha conseguido anotar 18 goles la pasada temporada con casi 3.300 minutos sobre el césped.

El futbolista, que no tardó en celebrar su fichaje en Twitter, expresó su satisfacción por su llegada al conjunto amarillo en una entrevista difundida por los medios oficiales del club. El onubense, que sueña ya con su primer gol en Carranza, asegura que "no va a faltar trabajo para poder cosechar grandes éxitos, voy a trabajar a tope para estar lo mejor posible en lo que me pida el entrenador".

Caye Quintana se convierte en el segundo fichaje del Cádiz CF para la temporada 2019/20 después de la contratación del lateral derecho Carlos Akapo.