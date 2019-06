Caye Quintana: "Sueño con marcar mi primer gol en el Carranza"

Caye Quintana no ocultó su alegría tras convertirse en nuevo jugador del Cádiz CF. El ex del Recreativo de Huelva, en unas breves declaraciones colgadas en la web oficial del club, dijo que "estoy encantado de estar ya con vosotros cadistas y sueño con marcar mi primer gol en el Carranza".

El jugador onubense se ha comprometido hasta 2022 con el club cadista, que difundió sus primeras sensaciones de amarillo en una entrevista a los medios oficiales del club. Sobre su papel a las órdenes de Álvaro Cervera, asegura que "no va a faltar trabajo para poder cosechar grandes éxitos, voy a trabajar a tope para estar lo mejor posible en lo que me pida el entrenador". Así juega Caye Quintana.

Los 18 goles conseguidos en Segunda B la pasada temporada en el Recreativo de Huelva son su principal aval. "Vengo de mi mejor temporada como profesional, no sólo por los goles, sino por el año tan bonito que he vivido en el Recre quedando campeones. Ha sido algo muy ilusionante aunque no hayamos podido conseguir el ascenso", señala.

Ahora regresa a LaLiga 1|2|3, en la que ya ha jugado formando parte del Recreativo de Huelva y el Real Valladolid: "Siempre es una categoría muy complicada con máxima competitividad, pero a la vez muy bonita de jugar".

El jugador ha querido ya mandar su primer mensaje a los cadistas cara al nuevo curso: "Prometo sobre todo trabajo, ilusión y hambre. Tengo mucha hambre y lo que quiero es ayudar con trabajo y goles, que al final es lo que prima. Soy el primero en apretar en el campo y en ayudar al equipo en lo que me necesite".

El delantero se había manifestado también a través de su cuenta personal de twitter, en la recibió la bienvenida de numerosos aficionados del Cádiz CF además de mensajes de despedidas de seguidores del Recreativo de Huelva.

Caye Quintana es el segundo fichaje del Cádiz para la campaña 2019/20 después de la contratación de Carlos Akapo.