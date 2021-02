Bezares repasa su trayectoria en el Cádiz CF, incluida una anécdota con Zidane

El que fuera mediocentro del Cádiz CF desde 2004 a 2009, Juan José Bezares, atiende a los medios oficiales de nuestro club desde el Estadio Carranza para analizar su trayectoria amarilla. Además, habla sobre el actual Cádiz, al que le desea la mejor de las suertes para lo que resta de temporada:

Pisar Carranza: "Cada vez que tengo la suerte de pisar este estadio me hace transportarte en el tiempo a cuando jugaba aquí. Fueron unas sensaciones mágicas. Me sentí aquí como en ningún otro sitio. Recuerdo el debut en Carranza contra el Recreativo de Huelva, un partido por la mañana con el fondo antigua. Una de las pelotas que robo, la gente empezó a rugir y ahí sentí lo que era Carranza. Cuando piso este estadio se me vienen a la cabeza muchas cosas y, sobre todo, que tenga el pellizquito en la barriga".

Trayectoria antes de Cádiz CF: "Tengo una etapa en el Guadiaro, luego voy a la Balona, después al Sevilla Atlético. Ahí me empiezo a formar más profesionalmente y el salto a Cádiz hace que sea más futbolista y mejor persona. Coincido en un vestuario con veteranos espectaculares como De Quintana o Raúl López, gente con mucha hambre como Velázquez o Sesma. Tenían un gran compromiso con el club. Llego aquí con ganas de triunfar. Era un chavalito gaditano que venía al equipo de la provincia. Todo se juntó para que saliera bien la cosa. Nada más llegar, conseguimos el ascenso".

Llegada al Cádiz CF: "Benito trabajaba ya en el Cádiz y se puso en contacto con mi representante. Nosotros jugamos la liguilla de ascenso contra el Castellón, yo estaba en un Sevilla Atlético donde estaba Jesús Navas, Puerta, Sergio Ramos… Ya contactaron conmigo y en mi casa, cuando informo que hay una oferta del Cádiz, la ilusión era enorme. Gracias al Cádiz soy lo que soy".

Jugar en Carranza: "Yo salía de un filial, que era como estar en una burbuja. Salí al mundo exterior, ya hay presión mediática. Cádiz es un club con mucha exigencia. No todo el mundo sabe jugar en el Cádiz. Hay mucha afición, mucha prensa y hay que saber dónde se viene. La dinámica fue mala cuando llegué porque perdimos los tres partidos, se hablaba de cesar a Espárrago y cuando ganamos en Almería con gol de Oli fue todo rodado. Jugué más de 30 partidos, era mi primera temporada en Segunda y, para mí, era muy grande defender esta camiseta".

Ascenso en Jerez: "El ascenso en Chapín fue culminar el gran trabajo que se hizo durante la temporada. El vestuario estaba muy unido. El compromiso y la actitud era formidable, eso enlazado con la calidad humana del vestuario hizo que llegáramos a jugárnosla en el campo del Xerez. Tengo aquí la camiseta a la que le tengo mucho cariño, está sin lavar. Todavía tiene barro de aquel partido. Fueron unas sensaciones únicas porque devolvíamos al Cádiz en Primera después de tantos años de sufrimiento. Recuerdo el primer aficionado en mitad de la carretera, arrodillado, llorando, y ahí te das cuenta de todo lo que mueve el Cádiz y todo el sentimiento que hay detrás de la camiseta".

Temporada en Primera: "No pudimos mantenernos. Fue una temporada muy bonita en lo personal por visitar campos grandes de Primera, que era el sueño de todo niño. Quedan las historias, las fotografías, y es algo muy bonito que puedo enseñarles a mis hijos. Ellos me preguntan mucho".

Anécdota con Zidane: "A la gente le cuento de broma que le estaba contando un chiste. No es así. Cuando estás en un terreno de juego no puedes estar de cachondeo. Algo pasó en el campo y me comentó en francés. Pero la anécdota queda ahí. Aquella noche fue mágica para todo el mundo porque nos enfrentábamos a todo un Real Madrid y que no nos llevamos la victoria por detalles. Envidia sana de esta temporada que el equipo le ha ganado con solvencia al Madrid, cuando lo vi me acordé de nuestro partido que, con un poco más de suerte, podríamos haber ganado".

Cariño de la afición: "Tengo muchos recuerdos. Cuando la gente cantaba mi nombre en el estadio es algo que todavía no asimilo. No comprendo que la gente me tuviera tanto cariño. Cada vez que vengo a Cádiz la gente me para por la calle, alguno se quiere echar foto conmigo. Cuando he venido con mis hijos, me preguntan por qué me para la gente. Es bonito ver la cara de mis niños porque según crezcan sabrán que su padre lo dio todo por este equipo".

Víctor Espárrago: "Víctor Espárrago es una persona muy especial. Yo tenía un gran feeling con él porque solo con la mirada ya sabía lo que me estaba pidiendo. El carácter que yo siempre he tenido, bastante impulsivo muchas veces, hizo domarlo y ponerlo al servicio del equipo. Cuando me veía fuera de sitio me calmaba o me dejaba en el banquillo, sabía llevarme y le estaré muy agradecido por darme la oportunidad de jugar en Primera con el Cádiz".

Momento favorito: "De los momentos más bonitos para mí fue el ascenso en Chapín. Veníamos de sufrir muchos años. Volver a Primera era especial. Espárrago siempre decía que era un proyecto de varios años y lo conseguimos en un año. Fue de la noche a la mañana. En un año nos vimos con los mejores equipos de la categoría. El ascenso en Chapín fue de lo más bonito y especial de mi trayectoria en el Cádiz".

Cádiz en el recuerdo: "Una vez que se sale del Cádiz se tiene un gran cariño. Soy de un pueblo del Valle del Guadiaro, que está cerca de Málaga, y allí llega el cadismo pero no tanto. El participar yo en el Cádiz ha hecho que muchos niños de la zona fueran del Cádiz. Que esté el equipo en Primera hace que los niños de la provincia lo siguen más. Tú hablas con esos niños y te dicen que son del Cádiz".

Último ascenso: "Subir siempre es bonito. Fue diferente a todo lo demás, había miedo cuando se produjo el parón, pero se consiguió y Cervera dijo que uno de los motivos por el que quiere que el equipo se mantenga es para que la gente lo pueda disfrutar".

El equipo: "Es un equipo bastante compacto, tienen las ideas muy claras. Con los jugadores que tiene y los entrenadores que tiene para esta categoría es fundamental. Ojalá terminemos la temporada lo más alto posible".

Contacto con jugadores actuales: "Hablo mucho con ellos. Con Garrido y José Mari hablo mucho por su posición, que era prácticamente la mía, sobre todo la de Garri. José Mari es de Rota, es cadista desde pequeño, y lo de Garrido es algo excepcional. Desde el primer minuto ha sentido la camiseta. Los dos tienen un compromiso grande con el club. Son dos pilares del equipo".

Mensaje al equipo: "El mensaje es que lo den todo. Que sigan igual, trabajando. A todo el mundo le gustaría disfrutar de esta categoría el año que viene. La gente se merece disfrutar de los grandes equipos de España y, sobre todo, de este gran Cádiz Club de Fútbol".