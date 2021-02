El entrenador del Cádiz compareció en la sala de prensa de Anoeta con el semblante serio y triste. Álvaro Cervera se mordió la lengua al hablar de lo acontecido, del arbitraje, pero no disimuló su estado de ánimo.

Análisis del partido. "Puedo analizar el partido hasta el minuto 26 o así, hasta el primer penalti que no se pita primero y se pita después. Hasta ahí ellos son mejores, pero sin agobios para nosotros, sin paradas del portero. Luego viene el penalti a favor de nosotros que no nos pitan y la expulsión de Marcos Mauro. Y ya a partir ahí no entro a analizar porque incluso bajamos los brazos, cosa que no deberíamos hacer, y yo mismo me vi derrotado. Ellos llegaban con mucha facilidad... Son golpes que te dan. Luego, con el paso de los minutos, se nos ha pasado y hemos ido arriba. Pero son tantas cosas que pasan que no sabes qué pensar. Hasta el minuto 26 el equipo no ha estado mal. A partir de ahí no entro a analizar, aunque ellos han sido mejores".

"Lo que quiero es que pase esto pronto, olvidarme y preparar el siguiente partido. Ahora mismo estoy bastante tocado"

Carta abierta del presidente y sus efectos. "Me han dicho eso, que el presidente ha mandado una carta al presidente de la Federación, pero no sé lo que dice ni nada más. En mi vida siempre cuando he sentido una posible injusticia he intentado solucionarla, quejarme y arreglarlo. En el fútbol es difícil porque hay unos que mandan y otros que tenemos que obedecer. No sé si es bueno quejarse. Lo que quiero es que pase esto pronto, olvidarme y preparar el siguiente partido. Ahora mismo estoy bastante tocado".

El ambiente en el vestuario. "Por los comentarios, sí, hay frustración. Son muchas veces las que cuando se mira el VAR se cambia la decisión, y siempre en contra. Un poco frustrados sí que estamos".

Manos negras, demasiados puntos birlados. "Durante el partido ha habido un momento que me he sentado y me he quedado parado, sin saber qué pensar. Nunca me había pasado en mi carrera. Luego he pensado que es mi profesión, que tengo que seguir, que ellos son mejores y nos podían ganar... Pero siempre que se va a mirar la televisión pasan cosas en contra. Luego te expulsan a un compañero del banquillo y te hablan mal, porque te hablan maleducadamente. Me levantaré pronto y cambiaré. Hay que seguir porque quejándonos no vamos a ganar nada. Sólo hay una cosa en el mundo con la que no se puede, es el mundo del fútbol aunque tengas la razón. Tienes que callar y seguir".

¿Qué pasaría si Cervera dijera todo lo que tiene dentro? "Seguramente me llamarían la atención, me sancionarían. Con todo lo que pasa en el fútbol español el único que está apercibido soy yo, y no dije nada. No me lleva a ningún sito. Me he dado cuenta que es una guerra perdida. Es el único sitio del mundo que aunque tengas la razón no la puedes esgrimir. A callar y a seguir. Nos han metido cuatro, el otro día cuatro, el anterior tres, y algo tienes que cambiar tú también para que esto cambie. Pero algo se está haciendo mal. Algo en el fútbol están desnaturalizando de manera abismal cuando en un partido hay que ir a mirar cuatro o cinco veces la televisión. Demasiadas equivocaciones".

Hundido en el banquillo. "No es que me hayan entrado ganas de irme, pero sí me he entristecido más que otras veces. Me he quedado unos minutos sin saber qué hacer, que no me debe pasar. No sólo por lo pitado sino por el trato, por cómo te hablan. Te quedas desamparado. Pero es lo que hay. No tendríamos que luchar contra esto".

Represaliado. "Sí, alguna vez he pensado que todo esto está pasando por mis declaraciones el día del partido con el Granada".