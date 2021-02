La desvergüenza permanente

La indignación se extiende por todo el universo cadista tras el vergonzoso arbitraje (incluido el VAR) sufrido por el Cádiz CF en el partido contra la Real Sociedad disputado el domingo 7 de febrero. No se ha visto nada parecido a lo sucedido durante la primera parte en el Reale Arena. La palabra vergüenza se queda corta. Imposible no pensar que hay algo detrás. Es lo que piensan miles de aficionados del equipo amarillo. Hay razones de sobra.

No una, tampoco dos, sino tres. Hasta tres revisiones en el monitor en el primer periodo del encuentro contra la Real propiciaron un cambio de decisión del colegiado Valentín Pizarro Gómez, a partir de ahora integrante de uno los capítulos más oscuros en la historia del Cádiz CF. Y también Antonio Mateu Lahoz desde el VAR. Qué fácil es pisotear al pequeño. La Real quizás no le hubiese necesitado la ayuda de los jueces para vencer al Cádiz CF, pero para la eternidad quedará la incógnita de qué hubiese sucedido sin la cadena de fallos arbitrales.

El Cádiz CF está siendo víctima de los constantes vaivenes del vídeo arbitraje. Y qué casualidad, siempre sale perjudicado. Lo que un día es una cosa al día siguiente es la contraria y lo único que no varía es el martilleo a un modesto que bastante tiene con ponerse delante de rivales superiores como para quedar a expensas de los caprichos del trencilla de turno.

¿Por qué si es penalti de Negredo, al quien el balón le rebota en un brazo, y no el de Zubeldia por una acción similar?. En un área sí y en la otra no, con volantazos del árbitro y criterios desconocidos para el común de los mortales. Raro no, lo siguiente.

¿Por qué es penalti la mano involuntaria de Negredo no la de Koke, que apoyó su brazo y se aprovechó de él para a defender una jugada del Cádiz CF?

¿Por qué es penalti de Negredo y no lo es de Pere Milla cuando el jugador del Elche pretende despejar el esférico y éste le pega en un brazo? Si en la Federación Española y el Comité de Árbitros tienen un mínimo vergüenza, que lo expliquen porque miles de aficionados no lo entiende,

Quince de años de larga espera para regresar a Primera División para verse enredado en un estercolero arbitral que pretende empujar al Cádiz CF a Segunda. ¿Por qué las jugadas favorables al Cádiz CF se vuelven en contra como por arte de magia?

El Cádiz CF es, después de 22 jornadas, el único equipo de la Liga sin un solo penalti a favor. Y los ha habido pero no se los han querido pitar. Qué razón tuvo Álvaro Cervera cuando, tras el clasírimo penalti sobre Alberto Perea no señalado en el partido contra el Granada, afirmó que no quisieron pitarlo. Parecía que aquella acción de la que se escaqueó Alberola Rojas podía se un escándalo insuperable. Ni mucho menos.

Demasiados errores en contra del Cádiz CF. Cada semana es peor que la anterior. Una vergüenza la continua falta de respeto a un equipo, a una ciudad, a una provincia y a miles de seguidores que no se explican el motivo de la persecución.

La realidad es que los amarillos se atascan en los 24 puntos, aunque podría haber alcanzado la treintena sin problemas sin tantas decisiones injustas de los árbitros.