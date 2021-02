El alcalde estalla ante la injusticia

El alcalde de Cádiz, José María González, un reconocido seguidor del equipo amarillo, sufrió este domingo como un cadista más por lo que aconteció en Anoeta. Las polémicas decisiones arbitrales, sorprendentemente todas contrarias a los intereses del titular de la Tacita de Plata, terminaron por hacer estallar al regidor de la capital gaditana, que en su cuenta de twitter no dudó en hacerse eco del calificado por este medio como El robo del siglo.

Así no se puede competir. Es imposible. Ánimo, chavales y ánimo Cervera. Que no os roben la ilusión.💛💙 — José María González ۞ (@JM_Kichi) February 7, 2021

Kichi lamenta lo que el cuadro cadista sufrió durante los algo más de 90 minutos que duró la contienda, en la que el manchego Pizarro Gómez pitó a instancias del VAR un penalti por mano involuntaria de Negredo, que dio lugar al 1-0 obra de Oyarzabal, y señaló aunque luego se retractó tras las revisión del videoarbitraje otra pena máxima, esta vez en el área local, por mano clara de Zubeldia, cuando los donostiarras ganaban por la mínima.

Por si estas dos acciones no fueran suficiente, el trencilla, adscrito al Colegio Madrileño, expulsó al filo del descanso a Marcos Mauro, cuando su derribo a un rival fue considerado por él mismo como tarjeta amarilla en principio. Una vez más, la intervención del VAR cambió el criterio y perjudicó al Cádiz, que tuvo que afrontar toda la segunda mitad con un hombre menos.

"Así no se puede competir. Es imposible", apuntó el alcalde de Cádiz en su tweet, añadiendo un mensaje de apoyo al vestuario cadista -"Ánimo, chavales y ánimo Cervera"- y concluyendo con una frase muy elocuente y que refleja el sentir no sólo de González sino de todo el cadismo: "Que no os roben la ilusión".