La Federación de Peñas Cadistas denuncia el maltrato arbitral al Cádiz CF

La indignación del cadismo ha llegado a unos límites insoportables. El nefasto arbitraje sufrido por el Cádiz CF en el encuentro contra la Real Sociedad disputado el domingo 7 de febrero ha sido la gota que ha colmado la paciencia del club y también de la afición.

La entidad cadista lanzó una carta firmada por el presidente, Manuel Vizcaíno, después del partido. Iba dirigida al máximo responsable de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, al que pidió que arregle el problema del VAR. A la RFEF le sentó mal la carta y las declaraciones de Vizcaíno.

Por su parte, la Federación de Peñas Cadistas (FPC) ha tomado la palabra con un contundente comunicado cuyo título lo resume todo. "ES DE VERGÜENZA, UNA VERGÜENZA Y A NOSOTROS NO NOS PUEDEN SANCIONAR".

El comunicado, firmado por el presidente de la FPC, Juan Antonio García, es el siguiente:

"¿No os parece bastante sanción? Llevamos casi un año sin poder ir al fútbol, como todo quisqui, pero lo que nos estáis haciendo pasar es vergonzoso, llevamos 16 años pasando penurias desde los campos de segunda B, para que nos hagáis pasar por esto, no es que no nos sepamos las normas, es que cada semana según el color o el sentido de la jugada, cambiáis los criterios, esta semana es mano en contra nuestra, y se pita sin revisar, la próxima semana es la misma a favor nuestra, pero esa se revisa y no vale.

Desde la Federación de peñas Cadistas queremos mostrar nuestro estado de indignación, ya que nos vendieron el VAR como una forma de hacer justicia, pero no, la estáis haciendo como os da la gana, eso no es aplicar justicia si los criterios varían de una semana a otra, siempre en el mismo sentido; EN CONTRA del Cádiz, no se trata de beneficiar a nadie, se trata de perjudicar a nuestro Cádiz y por ahí no pasamos. Ya nos sobrepasa tener al único entrenador de primera pendiente de sanción cuando otros entrenadores con mas caché han dicho frases más duras, no es de recibo, estáis experimentando con gaseosa y eso en Cádiz nos da ardentías.

Somos simpáticos, alegres, pero eso no os da derecho a faltarnos el respeto, que tranquilos estáis ahora que no se os pita desde las gradas, os estáis mal acostumbrando, ya veréis cuando volvamos a la normalidad, recordad, somos simpáticos, alegres pero no olvidamos. ¿Sabéis el trabajo que nos ha costado estar donde estamos? ¿Os imaginas con solo 3 puntitos más lo a gusto que estaríamos?

De verdad estáis jugando con nuestros sentimientos, con el pan de nuestros jugadores, y por ahí no pasaremos, imaginábamos que pensar en el Cádiz y disfrutar del futbol podría ser una liberación a la situación social, pero no, nos teníais inquina y nos las estáis haciendo pasar canutas, no es de recibo. Pensábamos que en la primera vuelta no le habíais cogido el tranquillo a la pantalla, pero no, en la segunda vuelta seguimos igual.

El problema está en que todas las jugadas que deciden son en contra ¿ni una vez aciertan a favor nuestra? ¿Ni un solo penalti de las 4 grandes ligas? Está claro que llegamos poco, cada uno a su estilo, pero si encima sumas que todas las dudas van en contra nuestra, tiene güasa la cosa:

Athletic-Cádiz: expulsión de negredo por doble amarilla más que discutible en 5 minutos

Cádiz-Sevilla: falta previa al choco 1-2 min 87 iba 1-1 el partido

Elche-Cádiz: mano (más evidente que la de hoy) en el área del Elche a la salida de un córner.

Cádiz-Granada: penalti clarísimo a Perea que no entra ni el VAR y agresión de Soldado a Iván Alejo que tampoco entra min 84 1-1 en el marcador, penalti unánime de toda la prensa nacional

Real Madrid-Cádiz: tarjeta amarilla al Choco tras una agresión de Ramos

Cádiz-Villarreal: gol anulado al Cádiz por un supuesto fuera de juego posicional del choco que en ningún momento entra en juego 0-0 final del partido

Cádiz-R Sociedad: mano tras un córner (igual que la de hoy) que no mira ni el VAR; iba 0-0

Cádiz-Atlético: falta a Cala previa al 0-1 libra de la expulsión a kongdobia con el 1-2 y la ya famosa mano de Koke repetida en varios partidos sin criterio fijo.

Y el partido de hoy. Seguro que me dejo alguna más pero da igual somos el Cádiz y caemos bien, al igual que pedimos apoyo a los medios de comunicación ya que como notarios de la actualidad no será difícil confirmar nuestras peticiones

Desde aquí todo nuestro apoyo a nuestro míster pendiente de sanción Álvaro Cervera, a las manifestaciones de hoy de nuestro presidente, Manuel Vizcaino y al escrito del club.

No confundan, no queremos ir de víctimas, lo que no queremos es ir de tontos".