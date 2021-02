Plan de trabajo semanal del Cádiz CF

No es fácil olvidar el bochornoso arbitraje sufrido por el Cádiz CF en el partido contra la Real Sociedad disputado en el Reale Arena el domingo 7 de febrero. Pero la Liga no se detiene y el conjunto amarillo trata de focalizar su atención en el siguiente compromiso. No le queda otra que pasar página y seguir adelante pese a los obstáculos inesperados que surgen en el camino.

Los gaditanos vuelven al estadio Carranza el lunes 15 para medirse al Athletic de Bilbao que cerrará la 23ª jornada del campeonato. Los locales cotizan a la baja con tres derrotas consecutivas en el arranque de la segunda vuelta y los visitantes van para arriba desde el aterrizaje en el banquillo de Marcelino García Toral.

El Cádiz CF ha diseñado un plan de trabajo semanal encaminado a la preparación de un encuentro que afrontará con varias ausencias: Jens Jonsson, Marcos Mauro, Carlos Akapo, Augusto Fernández, José Mari...

La escuadra de Álvaro Cervera se entrenará cinco días esta semana con vistas al partido contra el cuadro bilbaíno, al que ya venció 0-1 en el choque de la primera vuelta disputado en San Mamés. Han pasado cuatro meses y el envite que se avecina nada tendrá que ver con el anterior.

Como es habitual, los amarillos se ejercitarán en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal, en el término municipal de Puerto Real.

El plan de entrenamiento del Cádiz CF esta semana es el siguiente:

Miércoles 10 de febrero: entrenamiento a las 10:30 horas.

Jueves 11: entrenamiento a las 10:30 horas.

Viernes 12: entrenamiento a las 10:30 horas.

Sábado 13: entrenamiento a las 10:30 horas.

Domingo 14: entrenamiento a las 10:30 horas.