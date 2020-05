Cádiz entrará en la fase 1 de la desescalada desde este lunes tras anunciar este viernes el Gobierno central los territorios que avanzan en la transición del desconfinamiento. Esta etapa estará vigente, al menos, durante las próximas dos semanas pero, ¿qué significa ese avance? Pues entre otras cosas algo de más contacto social, apertura de bares con control de aforo o la posibilidad de ir a comprar a los pequeños comercios. De nuevo, surgen muchas preguntas y respuestas que intentamos responder aquí, aunque estas se resolverán este sábado cuando se publique en el BOE la orden completa con todos los detalles.

Encuentro con familiares y amigos

En esta fase, el Gobierno ha previsto que se pueden realizar encuentros en domicilios o al aire libre de familiares y amigos, siempre que el grupo no supere el número de 10 personas. "Durante estos contactos sociales con terceros no convivientes deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de dos metros o estableciendo medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria", explica la primera orden al respecto del Ministerio.

Hay que tener en cuenta que el Gobierno especifica que en estos grupos no deben estar personas que se consideren vulnerables o con patologías previas.

Tomar algo en los bares

La hostelería podrá volver a abrir sus puertas tras dos meses de cierre obligado con el 50% de la ocupación de las terrazas. En Cádiz se preparan para ello con muchas dudas, entre ellas, si el Gobierno concreta las horas de visita a los bares, si se limitarán, si serán todo el día, si se podrá ir coincidiendo con los paseos...

De momento, no se puede consumir dentro del local, habrá que esperar a la fase 2, pero sí podrán estar abiertos para realizar comidas para recoger o a domicilio. Para entonces, "el consumo en el localcon servicio en mesa con garantía de separación entre clientes", apuntaba el Gobierno. No pueden abrir ni pubs ni discotecas.

Comprar en los comercios

Los pequeños comercios pueden abrir sus puertas y se puede ir a comprar en ellos. De hecho, los comerciantes han lanzado un llamamiento. Eso sí, el Gobierno propone medidas de limitación de aforo, garantizar la distancia entre clientes y si no es posible, que solo un cliente permanezca dentro de la tienda. También se propone establecer un horario de atención preferente para personas mayores de 65 años.

Las peluquerías y otros establecimientos que trabajan con cita previa ya tenían permitido el aforo, aunque muchos han aprovechado esta última semana para prepararse para cumplir con todas las medidas que exige la administración.

El Gobierno, según las primeras orientaciones publicadas, deja en manos de los ayuntamientos la apertura de mercadillos en la vía pública, pero se tiene que cumplir un distanciamientoentre puestos y control del aforo por las fuerzas de seguridad.

Ir en coche con más personas y transporte público

El Gobierno permite una mayor ocupación en los vehículos particulares. Por ejemplo, se permitirá circular con todas sus plazas llenas a los vehículos privados de hasta nueve asientos, siempre que los ocupantes vivan en la misma casa. En caso de no vivir juntos, solo se podrán ocupar dos plazas por cada fila de asientos, manteniendo las distancias, y cada pasajero deberá utilizar mascarillas u otro dispositivo de protección. Si están empadronados en el mismo lugar, el uso de mascarilla es recomendable.

En el ámbito del transporte público discrecional, como minibuses o furgonetas, tendrán que mantenerse libres los asientos posteriores al conductor. En el transporte público es obligatorio el uso de mascarillas.

Los hoteles y las dudas con el turismo

Según la planificación inicial del Gobierno, en esta fase 1 se abrirán los hoteles y alojamientos turísticos, con limitaciones en cuanto a usos de los espacios comunes y la imposibilidad de atender clientes de otras provincias. Igualmente se especifica que "se podrá realizar turismo activo y de naturaleza en grupos limitados de personas dentro de la misma provincia". Sin embargo, la mayoría de hoteles no creen que lo hagan aún la próxima semana.

Movimientos dentro de la misma provincia

El Gobierno no permite de momento la movilidad entre distintas provincias españolas, salvo con motivo justificado. Lo que sí parece que esta nueva fase nos podremos mover dentro una misma provincia por ejemplo por ocio, ya que se permiten abrir los hoteles. Pero hay que estar pendientes de la orden del Gobierno que definirá cómo actuar en los casos más concretos. Y siempre si es toda la provincia al completo la que se encuentra en fase 1.

Abren bibliotecas y museos pero no hay cine

La fase 1 permite la apertura de las bibliotecas para préstamo y lectura con un un 30% de aforo. Además, los museos también podrán hacerlo sólo para visitas, no para actividades culturales, con un control de aglomeraciones en sala y un tercio del aforo.

En cuanto a más espectáculos y actos culturales se permiten con menos de 30 personas o un 1/3 de aforo en lugares cerrados y 200 al aire libre, manteniendo las distancias. Aunque se permite empezar con los rodajes aún no abrirán los cines.

Aún no es posible el baño en la playa

El baño en la playa no es posible dentro de esta fase. La Junta y los Ayuntamientos han acordado que se puede permitir a partir del 25 de mayo en la segunda fase y, para ello, hay que poner en marcha una serie de medidas para el control por ejemplo del aforo que aún no se han definido.

Mientras, en la playa están permitidos los paseos y practicar deportes como el surf en los horarios que según el decreto no puede ser por la tarde.

Se mantienen los horarios para deportes y niños

El Gobierno ha decidido mantener los horarios de salidas con niños, paseos y para hacer deporte que están vigentes desde el inicio de la desescalada. Aun así, ha dado permiso a las comunidades autónomas para que realicen cambios en los horarios en función de las temperaturas, pero siempre con el requisito de la separación de colectivos por franjas horarias. Ahora, esta decisión está en manos de la Junta de Andalucía, que se ha mostrado proclive a variar esta cuestión.

¿Y los gimnasios?

Los gimnasios pueden abrir en la fase 1, pero para actividades que se puedan realizar de forma individual y con cita previa, y siempre que no implique contacto físico ni uso de vestuarios de forma compartida. Para albergar a más gente tendrá que esperarse a la fase 2, igualmente sin contacto físico ni uso de vestuarios. También pueden abrir en la fase 1 instalaciones deportivas al aire libre, siempre y cuando no tengan público y que sea para realizar deportes en los que no exista contacto. Entre estas actividades figuran atletismo o tenis.

Se retoman terapias y servicios sociales

Las orientaciones del Gobierno señalan que habrá una reactivación progresiva de los servicios sociales, con atención prioritaria a colectivos más desfavorecidos, en función de las recomendaciones sanitariasestablecidas. Entre ellos, habla de atención a las personas con discapacidad, las terapias de atención temprana, ocupacionales, de rehabilitación y psicosociales. También de la Atención domiciliaria yseguimiento continuo a personas mayores que no vivan en residencias.

Actividad administrativa en los colegios

Ya está decidido que las clases presenciales no se retomen hasta el próximo curso. Pern en esta fase los centros educativos abrirán para su desinfección (el Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que va a realizar esta tarea estos días), acondicionamiento y el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar. También se contempla la apertura de Universidades para su desinfección, acondicionamiento y para gestiones administrativas y de investigación, así como abrir los aboratoriosuniversitarios

Las nuevas medidas para asistir a misa

Las condiciones para poder asistir a los lugares de culto también van a cambiar. En este caso, no se habla de reapertura porque en ningún momento se han cerrado. Pero la Pastoral de Salud establece una serie de condiciones para el acceso a los templos. Así, se plantea en el documento que se deberá acceder con mascarilla y guantes, se colocarán geles hidroalcohólicos en la entrada y se tomará la temperatura a los feligreses. El aforo se limitará para que haya una distancia de dos metros de seguridad entre los asistentes. Asimismo, se procederá a la limpieza de la iglesia una vez que finalice cada misa.