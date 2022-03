San Fernando aprueba sus presupuestos para 2022 a pesar del rechazo de la oposición

San Fernando aprueba sus presupuestos municipales de 2022 de manera definitiva. La oposición ha votado en bloque en contra, lo que no ha impedido que la mayoría del gobierno, de PSOE y Ciudadanos, haya sacado adelante las cuentas que regirán este ejercicio. Solo una alegación se ha tenido en cuenta, la presentada por la Asociación de Memoria Democrática de San Fernando (Amede).

Partido Popular y Andalucía por Sí (AxSí) han insistido en su argumento de que se trata de un presupuesto sobreestimado en cuanto a ingresos, a partir del informe de Intervención. Una cuestión en la que también ha abundado Vox, pero que no ha tenido explicación municipal por parte del concejal de Gestión Presupuestaria, Conrado Rodríguez, que eso sí ha criticado lo que considera una propuesta de "recortes" presentada por PP y AxSí en sus alegaciones.

"De sus alegaciones se desprenden que tenemos modelos de ciudad completamente diferentes, el suyo es de una ciudad de bajo coste, y nosotros apostamos por una senda de transformación en la que seguimos con el fin de crear más actividad económica y más empleo", ha defendido Rodríguez. El edil socialista repasaba la evolución de los suelos empresariales, Puente de Hierro completo, Fadricas completo, el inicio de actividad en Fadricas II, la inversión para desarrollar Janer o la inversión en Bahía Sur; pero también hacía referencia a la reactivación de la construcción de vivienda, con 76 unifamiliares en Casería Norte, 98 apartamentos en la Ronda del Estero, dos promociones en el entorno del parque Almirante Laulhé o una promoción de 35 unifamiliares en Buen Pastor (además de las 15 viviendas públicas en Alsedo y la previsión de otras 81 en la Ronda), como ejemplos.

"Este incremento tan notable de la actividad empresarial supone ingresos del Ayuntamiento, con ordenanzas fiscales congeladas. Se ha podido hacer un presupuesto con un incremento de 5,2 millones a pesar de las bonificaciones y exenciones fiscales que se calcula en 5 millones de euros. Además, el incremento de ingresos también favorece la ecuación de más inversión y menos deuda municipal", ha expuesto el responsable también de Presidencia.

Desde las filas de Podemos, la portavoz, Ana Rojas, ha señalado que buena parte de la mención a vivienda correspondía al ámbito privado, "cuando su plan de empleo se centraba en la vivienda pública y de alquiler. "Recortan un 73% la partida para vivienda pública", se ha quejado. Si en 2021 se recogió una partida de 815.000 euros este año con un presupuesto mayor se queda en 220.000 euros.

Rojas ha lamentado que no se incluyan en los presupuestos las partidas suficientes para atender las mejoras laborales que demandan las auxiliares de ayuda a domicilio, cuyo contrato han prorrogado a pesar de los incumplimientos de la empresa de las condiciones del servicios y de las condiciones laborales, añadía.

La congelación de las partidas para formación y fomento del empleo, el escaso presupuesto para entidades sociales que se hacen cargo de responsabilidades municipales, la no inclusión del albergue de baja exigencia o el rechazo a la instalación del cambiador inclusivo para adultos son algunas de las críticas que hace la formación morada. La portavoz mencionaba partidas no urgentes: para iluminación extraordinaria (700.000 euros), para la oficina para el emprendimiento (250.000 euros que "debería ir a empleo y formación de calidad"), propaganda o la piscina de verano.

Vox que presentó un documento erróneo en el plazo de alegaciones ha comentado la similitud en todo caso de las alegaciones presentadas por otros partidos y las que ellos tenían preparadas, lo que demuestra que "alguna razón tendremos". El portavoz, Carlos Zambrano, ha apuntado, además de la sobreestimación de los ingresos mencionada ya, a las vacantes que siguen en la plantilla, a que "asumen que irán haciendo cosas durante la ejecución para mantener el equilibrio presupuestario", a que se trata de un presupuesto "preelectoral" que sirve a "intereses partidistas".

Zambrano también se ha detenido en la falta de ejecución que después tendrá este presupuesto, como demuestra el grado de ejecución del documento de 2021. "Como otros presupuestos son una puesta en escena, una eterna promesa para la ciudad, que se traducirá en la ineficacia del gobierno a la hora de gestionar", ha pronosticado. Para este grupo, el equipo de gobierno no tiene un proyecto, ideas que soluciones los problemas reales de la ciudad, con ejemplos como la Casa Lazaga, la casa de la Cruz Roja o el arreglo de calles.

La concejala de Empleo y Turismo, Regla Moreno, ha tomado la palabra para defender los presupuestos que han elaborado, que permitirán inversiones que se complementarán con los fondos europeos pendientes de llegar, la ejecución final de la Edusi y "otras iniciativas que van a crear nuevas oportunidades de crecimiento de la mano del sector tecnológico para favorecer el desarrollo económico".

Moreno ha destacado la inversión en Turismo, que recibe 300.000 euros más, con un 254% más destinado a la promoción de actividades turísticas. "Hay que afianzar lo que tenemos y estar presentes en nuevo mercados nacionales y atraer turismo internacional de calidad", ha planteado. Empleo, que también gestiona, cuenta con 987.000 euros más.

La edil de Ciudadanos (Cs) ha defendido que este presupuesto permite tener una estabilidad para los tiempos que vienen, "son cuentas necesarias para ello", con inversiones reales, con mejora de la prestación de servicios públicos, con las ayudas sociales necesarias.

El portavoz de AxSí, Fran Romero, considera que con este presupuesto la alcaldesa, Patricia Cavada, podrá "hacer y deshacer y su antojo, sin dar explicaciones. Es un presupuesto electoralista y personalista. Las alegaciones de la formación responden a la necesidad de ajustarse a la realidad, "miente si dice que nosotros pedimos una reducción del gasto en 7 millones", ha respondido al concejal de Gestión Presupuestaria.

Romero ha abundado en lo que considera "mala gestión" del equipo de gobierno por presupuestar de manera "irresponsable con unos ingresos inflados" y gastar de manera "negligente porque no gastan lo previsto". Se refería a no haber ejecutado el 40% del presupuesto de 2021, casi 50 millones de euros, "en ayudas sociales, en fumigación, en cultura, en deporte, en iluminación, en apoyo a parados y empresas isleñas".

Los andalucistas usan partidas previstas que no creen necesarias y que no se ejecutan para destinarlas a otras cuestiones que sí creen son importantes para la ciudad: apoyo al tejido productivo, un plan de empleo municipal, ayuda social para las familias, el arreglo de las calles "en lamentable estado, una partida específica para arbolado "que han retirado de muchas zonas de la ciudad".

La concejala del PP Inmaculada Marín hablaba de ingresos inflados pero también de "gastos sobreestimados", al no producirse en la ejecución de los presupuestos. "No son compromisos reales con la ciudadanía, son solo techos de gasto que finalmente se quedan sin ejecutar", ha abundado. La formación señala que las desviaciones en la ejecución demuestran que no son presupuestos bien elaborados, ni adaptados a la capacidad real del Ayuntamiento.

"No se adaptan a las circunstancias y necesidades a cada ejercicio, sino que tienen una estructura similar desde hace años con alguna variación", ha expuesto. Eso se traduce en 2022, estima, en la falta de políticas concretas por la situación de la economía, por la pandemia y la guerra en Ucrania. Falta un paquete de medidas excepcionales de ayuda a los ciudadanos, medidas de apoyo extraordinarias a las iniciativas de emprendedores y más dinero para Empleo y Turismo.

Marín también ha mencionado la reducción de la deuda pública, que achaca a la presión fiscal: la subida del IBI del 6% de 2019 o la repercusión en el ciudadano de la tasa de residuos entre 2016 y 2019.