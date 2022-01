Una gestión en San Fernando que sigue la hoja de ruta prevista, según la alcaldesa, Patricia Cavada

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, repasa algunas de las cuestiones más destacadas del año recién terminado, pero también habla de futuro. Museo Camarón, los suelos productivos o la situación de Esisa son algunos de los temas que trata de su gestión y de la realidad de la ciudad.

Museo Camarón

El Museo Camarón desde su inauguración en julio ha cumplido las expectativas "absolutamente". "Camarón es una figura que tiene un atractivo indudable desde el punto de vista mediático, de los aficionados, desde lo turístico y cultural. San Fernando se ha convertido en una referencia porque, además de poder visitar los lugares vinculados a él, se dispone de un museo que tiene un lugar destacado a nivel nacional", expone la alcaldesa. Lo reconocen, aseguran, "aficionados y los expertos". "Importantes críticos del flamenco y personas de la música y del flamenco relevantes que lo han visitado han manifestado que es el mejor espacio expositivo, centro de interpretación o museo del flamenco que hayan visto", destaca. A pesar de este arranque "potentísimo" el gobierno "no es pasivo" porque entiende que tiene mucho recorrido para desarrollar eventos, como exposiciones temporales, colaboraciones con otros museos, con otras ciudades, en muchos ámbitos, otras disciplinas artísticas, el cine...

Next Generation

Al hablar de fondos de otras administraciones, Cavada menciona los Next Generation. "Los 365 millones de euros eran una estimación, que nos pidió la Diputación, de los proyectos que podían financiarse con los Next Generation", señala la regidora, que matiza que no solo eran proyectos que podían ejecutarse desde lo municipal. "Un ejemplo es la restauración del Puente Zuazo. Otro es el enlace de la CA-33 con Fadricas. Otro era el Nudo de Tres Caminos, que nos afecta también. Era una petición sobre dónde tenían que ir los fondos europeos y en qué podían beneficiar a nuestra ciudad. Nosotros, a día de hoy, seguimos en la hoja de ruta", añade. Cavada se refiere a solicitar, conseguir y gestionar fondos europeos. "Es posible que no encontremos un municipio que en estos años haya tenido la capacidad de presentarse y de tener éxito en las convocatorias. Ahí está la ITI o que en la última semana del año hayamos presentado dos subvenciones: para la transformación digital del Ayuntamiento y para complementar la financiación del parque de La Magdalena", recuerda. Eso es posible por la estructura que ha generado el Ayuntamiento para concurrir, "dentro de los plazos cortos que están dando porque precisamente se pretende la recuperación de la economía y la generación de empleo como consecuencia de la pandemia". Hay un convencimiento para esta preparación administrativa: "No podemos perder las oportunidades que nos brindan estos fondos".

Edusi

Entre los fondos que gestionan también está la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi), que en San Fernando "frente a otras ciudades que tienen proyectos aislados, resulta una estrategia que se extiende desde el Parque de la Historia y del Mar hasta la playa de Camposoto, con proyectos que tenían financiación de estos fondos y otros no. El montante más grande es para el Parque de La Magdalena, que empezará a construirse este año", detalla la alcaldesa. Por eso el mayor porcentaje de ejecución será este año y el siguiente. Con esta actuación se rondará un 65%.

"Queda eso y la transformación digital del Ayuntamiento, que es la adaptación tecnológica en el aspecto más relacionado con la ciudadanía", aporta Cavada. Se ha avanzado en la estructura interna, el servidor, la tramitación electrónica como la factura electrónica y el papel cero, concreta sobre lo realizado y lo que queda: dar los pasos para avanzar en la relación del ciudadano con su ayuntamiento y viceversa, "a través de un portal, a través de servicios digitales avanzados, a través de un escritorio personalizado, donde cada ciudadano pueda encontrar la información y los servicios que le interesan". "Siempre pongo el ejemplo de que cuando uno entra en el portal de su banco no te da información de todos sus productos, sino que si eres una familia te habla de los préstamos familiares o de las hipotecas –compara–. Eso lo tenemos que conseguir en el plano municipal: que el ciudadano tenga a distancia de un click la información que le interese en su escritorio dentro del portal: sobre eventos culturales, sobre eventos deportivos o el pago de instalaciones deportivas municipales, o sobre actividades infantiles y las bonificaciones fiscales para familias numerosas si es una familia con hijos".

Suelos productivos

Es innegable que después de muchos años se ha avanzado en el desarrollo de los suelos productivos: el antiguo polígono de tiro Janer, de los que Zona Franca consiguió cerrar su compraventa, y está en obras de urbanización; Puente de Hierro, a pleno rendimiento; la mejora Fadricas I y el desarrollo poco a poco de Fadricas II.

"Empezamos con una inversión pública para el centro logístico de servicios y ya se ha presentado a la Junta la propuesta con el proyecto y el expediente administrativo completo para solicitarle la subvención de fondos europeos para la construcción de un punto limpio. Ha habido una inversión potentísima de Mercadona. Y pronto comenzará la construcción de Lidl. Este mes de diciembre hemos tenido una reunión con empresarios. Es difícil el mes en el que no hay reuniones con posibles inversores. Hay veces que coinciden las condiciones del propio espacio con lo que buscan y otras, no. Interés hay, y estoy segura de que el aumento de la implantación lo hace cada vez más atractivo", explica. "La existencia de actividad llama a más actividad", manifiesta. "Y a eso se suma el desarrollo de la zona verde que se prevé y las mejoras en el puente de La Casería que van a aportar una entrada potente", no se olvida de mencionar.

Patricia Cavada defiende la apuesta de su gobierno por considerar Fadricas I y Fadricas II como un todo, "por eso se unificó los tipos de uso de ambas superficies. Seguimos actuando bajo ese concepto unitario". "Incluso cuando desarrollemos, que espero que sea a lo largo de este año, la imagen corporativa de parque empresarial –con una marca que lo identifique y que sirva de referencia– lo haremos de esta forma, para convertirlo en un espacio productivo que genere empleo", desvela.

En la comparación con Puente de Hierro –que tenía todas las naves vacías menos una y los servicios municipales que estaban allí y que hace años que está al 100%–, la alcaldesa de San Fernando puntualiza que "es diferente a Fadricas, que es un espacio mucho más grande, y que tiene una particular muy potente, junto a Bahía Sur. Al ser una superficie de parcelas ya con servicios nos permite ofrecerlas a nuevas empresas. Pero, claro, el objetivo es completarlo al 100% como el otro polígono. Igual que colaboraremos con Ten Brinke para que también se desarrolle pronto Janer". En este espacio el Ayuntamiento tiene espacio de aprovechamiento, "y trabajamos con otras instituciones para potenciar el desarrollo de nuevas empresas", una incubadora de empresas con el CEEI Bahía de Cádiz.

Mientras se trabaja para la llegada de empresas a la parte de Fadricas II, en Fadricas I está casi terminada la obra de remodelación de la primera fase de la calle Ferrocarril, a falta de la retirada de las torretas de electricidad, que debe ejecutar Endesa. "Esta obra ha sido muy consensuada y participada con los responsables de las distintas empresas, y las necesidades que tenían. Encontramos empresas de servicios, semi industriales o industriales y empresas comerciales, y por tanto distintas en materia de logística, de los vehículos que usan o de estacionamientos o espacios al frente de sus negocios. Viendo las opciones que daba el terreno, con las catas ya hechas, se decidió entre todos que lo más oportuno era mantener un carril amplio y los estacionamientos en ambos lados", explica sobre el cambio frente al proyecto inicial de dos carriles por cada sentido.

"Hay que echar la vista atrás y decir que no ha habido en la historia de los suelos económicos de San Fernando una inversión como la que se ha realizado en estos años. Uno de los compromisos con los empresarios de Fadricas en que siempre habría una partida presupuestada para estos suelos: la electrificación de Fadricas II, la acción de solventar los problemas de suministro eléctrico en la zona consolidada (Fadricas I), la retirada de la torreta que había justo antes del puente de La Casería mejorando el acceso, la obra de la calle Ferrocarril, la zona verde que se proyecta, o la segunda fase de Ferrocarril y el proyecto para una subvención del IEDT que va íntegramente a Fadricas. El responsable de la comunidad de propietarios sabe que el compromiso es invertir para convertirlo en un verdadero parque empresarial. Seguiremos para que esté óptimo en su integridad porque sabemos que mejorar el espacio productivo es mejorar empleo y ese es el objetivo", defiende.

Modelo de ciudad

El gobierno se defiende desde el anterior mandato un cambio de modelo de ciudad, que desde la oposición cuestionan. Su argumento principal son los datos del paro, que ha cerrado el año con algo más de 11.000 personas sin trabajo. La alcaldesa isleña, sin embargo, advierte de que las consecuencias de la pandemia ya se están superando. "Las estadísticas oficiales están ahí. San Fernando ha recuperado el 92% del empleo destruido en la pandemia. Pero si hay un dato importante, que mide la actividad, es la afiliación a la Seguridad Social. Se ha recuperado en este caso el 80%, con datos de noviembre. El mes anterior a la pandemia había 14.772 personas afiliadas a la Seguridad Social, en una senda alcista desde el año 2015, cuando accedimos a la Alcaldía. Antes solo había 13.500 personas. En noviembre de 2021 tenemos 14.522 personas. En los datos tras la pandemia mundial estamos mucho mejor que en 2015. Ahí se ve el cambio de modelo de ciudad, por el que insistimos en cada acción que realizamos", argumenta con cifras. Y abunda en resaltar su apuesta "por el turismo con una playa de referencia, con el mejor espacio expositivo del mayor cantaor de la historia del flamenco, con el Ayuntamiento rehabilitado"; y en otros ámbitos, "con el mayor centro de ingeniería avanzada y de tecnología y formación del sector naval de España". Cuestiones, señala, que "nos hacen referente, y eso contribuye a tener una ciudad más dinámica". "Mientras en otros sitios se van empresas comerciales o de servicios, aquí vienen constantemente. Que vengan gestores de espacios productivos, como Ten Brinke, se da porque somos una ciudad que ofrece oportunidades de crecimiento económico. Los datos son patentes, evidencian que el cambio de modelo de ciudad y esa forma distinta de hacer ciudad, más dinámica, más positiva, más atractiva, están dando frutos en estos años", añade.

Esisa

La alcaldesa defiende el trabajo desarrollado para sanear las cuentas de la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) que tenía una deuda ingente antes de volver a la construcción de vivienda pública. Ese paso ya se ha dado con el inicio de la construcción de 15 viviendas en la calle Alsedo y la redacción en breve del proyecto para hacer hasta 81 viviendas en la Ronda del Estero que serán para régimen de alquiler. Se trabaja también para sacar adelante promociones para venta de vivienda en régimen de cooperativa.

Sobre la denuncia presentada ante la Fiscalía por la tramitación de las ayudas para la rehabilitación de viviendas de la barriada Bazán Patricia Cavada habla con cautela. "Cuando se gestiona desde lo público se tiene que ser muy escrupuloso, transparente y estricto en el cumplimiento de la normativa y trámites. En este sentido, la presidenta de Esisa, ante una serie de hechos que se le ponen de manifiesto por un vecino afectado y que podrían no encajar con el procedimiento que se debía seguir respecto a las bases y normas aplicables en esta subvención, decide –porque por otro lado es su obligación– poner esos hechos, que no son una denuncia contra nadie, en conocimiento de la autoridad competente a fin de que en caso de que así lo considere dirima si son ciertos o no, y si estamos ante alguna infracción administrativa o de cualquier otro tipo que deba rectificarse", comenta.