El año de los supermercados en San Fernando

Tres grandes supermercados han abiertos sus puertas en San Fernando con apenas unos días de diferencia –Mercadona en Fadricas, Aldi en León Herrero y Supeco en José Ramos Borrero– y otros dos proyectan su apertura para 2022 o 2023 al hilo de nuevos desarrollos en marcha: Lidl ha anunciado ya un nuevo local en los suelos de Fadricas para 2022 y en Janer, cuyas obras ya por fin se han puesto en marcha, se ubicará también otro Mercadona de grandes dimensiones.

Y aunque esta coincidencia en el tiempo se debe más bien al interés de las firmas por aprovechar el tirón de las inauguraciones con la campaña de Navidad, el 'desembarco' de estas nuevas superficies comerciales y el interés de otras cadenas –que podría continuar con esta racha de nuevas aperturas– han llamado la atención dentro y fuera de la localidad: ¿Por qué ahora se abren tantos supermercados en La Isla?

Desde el Ayuntamiento isleño se aplauden con entusiasmo estas aperturas, valoradas como muestras de la reactivación económica del municipio. Se trata, en definitiva, de iniciativas empresariales que vienen acompañadas de inversiones millonarias y, por supuesto, de empleos, que nunca sobran en la localidad.

Y por otro lado, la oposición no ha desaprovechado la oportunidad para arremeter, no contra estos establecimientos en sí, sino contra un modelo de ciudad que considera un logro que la nueva actividad económica que llega a la ciudad en años se base únicamente en abrir nuevos supermercados. He ahí el debate.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha precisado sin embargo que no son las únicas apuestas que se han hecho por el desarrollo de la ciudad. Hay también una importante oferta comercial vinculada a la remodelación de Bahía Sur con la inminente apertura de Primark como punta de lanza, inversiones anunciadas en Janer, parques empresariales como el de Puente de Hierro que se han conseguido impulsar con la apertura de nuevas empresas y proyectos estratégicos como el Navantia Training Centre (NTC), que ayudan a impulsar la industria naval y a las empresas auxiliares.

Desde luego, que es un buen momento para los supermercados es algo que nadie parece poner en duda a tenor de las inversiones que estas grandes marcas están haciendo. Aunque, en realidad, el fenómeno no es exclusivo de La Isla y se repite también en las localidades vecinas. Eso sí, aquí, la coincidencia en el tiempo, unida a otras circunstancias y a esos desarrollos –como Fadricas II o Janer– que ahora empiezan a despegar ha hecho que la sucesión de anuncios de apertura e inauguraciones que se ha dado en la recta final del año 2021 sea especialmente llamativa para los isleños.

Además, hay matices. Supeco, por ejemplo, ha sustituido a Supersol en el centro comercial Atlántida tras la compra por parte del grupo francés Carrefour de 172 tiendas de la firma, que está reciclando en el contexto de una operación comercial mucho más amplia.

Y en realidad, como bien saben los isleños, se trata de un espacio que ha venido siendo utilizado ininterrumpidamente como supermercado desde 1985. Hasta a la zona, de hecho, se le sigue conociendo popularmente con el nombre de uno de ellos: Cobreros 'viejo'.

Y el Mercadona de 1.778 metros cuadrados de superficie que ha abierto sus puertas en Fadricas II ha supuesto también el cierre del establecimiento que existía en el Paseo General Lobo, en las proximidades de la estación de tren. Eso sí, el cambio ha supuesto un refuerzo de la plantilla y unas instalaciones más amplias y modernas según el modelo de tienda eficiente de la firma.

Y algo similar ocurrirá con el Mercadona que desde hace años está proyectado en los suelos de Janer, junto al nudo de La Ardila. Las instalaciones que abrirán sus puertas en este parque comercial, cuyas obras de urbanización al fin se han puesto en marcha en 2021, sustituirán a las que actualmente se ubican en Camposoto siguiendo el mismo modelo desarrollado en Fadricas II.

Las aperturas, además, llegan al hilo del empuje que, tras años de estancamiento, se ha dado a dos zonas del municipio destinada desde hace años a la actividad económica –Fadricas II y Janer– que, aunque todavía no se han completado, han empezado al fin a ver la luz.

Así que ese 'desembarco' tiene sus matices, como precisa la alcaldesa, que no obstante subraya también las importantes inversiones que han acompañado estas aperturas: en el Mercadona de Fadricas, por ejemplo, se han invertido 6,7 millones de euros; y la del nuevo supermercado que Lidl ha anunciado para 2022 asciende a 4 millones.