Las auxiliares de ayuda a domicilio de San Fernando negocian una jornada de menos horas

Las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio de San Fernando negocian con el Ayuntamiento para su inclusión en el pliego de condiciones del próximo contrato la reducción de horas de la jornada laboral, que actualmente está en 39 horas. "Es una burrada, la carga física y psicológica es brutal", advierte Mariola Quesada, representante del colectivo, que apunta a nuevas movilizaciones y no descarta una huelga indefinida.

"Atendemos en la mayoría de los casos a personas que están en el declive de la vida, y vemos cómo se van apagando. También hay gente joven, víctimas de accidentes o con alguna discapacidad o enfermedad. Por eso te machaca en los dos sentidos", explica Quesada para argumentar las razones de esta demanda.

Otra es que el descanso de fin de semana de la plantilla que trabaja de lunes a viernes empiece el sábado por la mañana y no a mediodía como ahora. Ese fin de semana completo lo cubrirían las empleadas de fin de semana y festivo. Se ajustaría esto, entienden, a lo estipulado legalmente de descanso de día y medio en la semana sin que se solape con el descanso de una jornada laboral.

Son cuestiones que pretendían recoger en un convenio propio con las condiciones laborales para el servicio, que desde el Ayuntamiento les han asegurado que no puede hacerse jurídicamente, dado que no hay una vinculación laboral directa entre la plantilla y la administración local. También les han descartado su alternativa de que fuera un acuerdo de convenio para que la empresa supiera que al asumir el servicio tenía que firmar este convenio.

La inclusión de las mejoras que solicitan en los pliegos para la licitación de un nuevo contrato provocará que se prorrogue el actual servicio, lo que contradice lo anunciado en el pleno de noviembre, cuando el gobierno municipal informó de que no se prolongaría. "Nos dicen que han tenido que prorrogar por los plazos de un nuevo procedimiento, al tener que recoger estas mejoras que estamos negociando", abunda la representante de las auxiliares de ayuda a domicilio.

En paralelo el colectivo sigue denunciando los incumplimientos del contrato actual. La empresa ya les abonó el fin de semana pasado la formación pendiente de 2021, que habían denunciado ante el Ayuntamiento que no se había producido recientemente. Sin embargo, insisten en que la cantidad reconocida no se corresponde con la realidad: la adjudicataria ganó la licitación con una oferta de 102 horas de formación, que las trabajadoras realizan, pero solo abona 20 horas. "Si las haces fuera de tu horario laboral deben pagártelas, pero no lo hacen al completo. Es un incumplimiento del contrato", detalla. Incluso se abona según jornada: aunque hagan la formación de 102 horas le abonan una cosa distinta según trabajen 39 horas o 30 o 20, "cuando han hecho el curso completo y fuera del horario laboral". A eso se añade que no se le ha abonado a una compañera que terminó la formación con un "no apto", cuando no es una condición su aprobación para cobrarla.

Una de las cuestiones que más preocupan a las trabajadoras –son en torno a 160 auxiliares (de las que más de 60 son eventuales) y 5 coordinadores– es la situación de las compañeras que acceden la bolsa de horas para evitar firmar la reducción de jornada cuando algunos de sus usuarios fallece. "Es un agujero negro", advierte. Eso supone que las horas que dejas de cubrir en horario normal se usan para sustituciones. "Dejas de tener vida, aunque te avisen con 48 horas, por que tienes horarios distintos. Le perteneces a las empresas por decirlo de alguna manera. Y cuando te vuelven a asignar un nuevo usuarios puedes tener acumuladas muchas horas para recuperar", apunta. "Hay compañeras que llevan años en esa bolsa de horas", insiste.