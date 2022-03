El PP de San Fernando defiende su receta frente a unos presupuestos "que son mentira": menos impuestos y más dinero para gastos sociales y empleo

Menos impuestos y más partidas destinadas a gastos sociales y a la promoción del empleo. Es la fórmula que en pocas líneas resume la propuestas que el PP de San Fernando ha hecho a los presupuestos municipales de 2022.

Su presidente y portavoz, José Loaiza, ha dado hoy a conocer las alegaciones que ha presentado al borrador tras su aprobación inicial para denunciar una vez más que las cuentas presentadas "no son reales". Se trata -advierte- las mismas partidas que figuran año tras año, "que no se gastan" y que luego dan lugar a superávit y remanentes de Tesorería millonarios.

"Al final no se cumple. El presupuesto no es real. Y no podemos apoyar algo que ya es una mentira acreditada, ha afirmado Loaiza al recordar que el año pasado "se dejó sin ejecutar un 47% del presupuesto".

"Si no se ha gastado la mitad del presupuesto es porque está mal hecho, porque no responde a la realidad del gasto que necesita la ciudad y por la incapacidad del equipo de gobierno para gestionar la ciudad", ha señalado el presidente de los populares isleños.

Loaiza ha ido además el ejemplo concreto de la partida del área de Desarrollo Turístico y Empleo, "la más importante" en las circunstancias actuales. "Para resolver los problemas de empleo y turismo que tenemos en la ciudad solo tenemos una partida 1.286.000 euros, lo que equivale al 1,51% en un presupuesto de 85 millones de euros", afirma. "Pero lo peor no es eso, lo peor es que en la partida del ejercicio anterior, que era de 954.000 euros descontados los gastos de personal, solo se gastaron 186.000 euros".

Es una de las claves de los argumentos del PP: si la mitad de los presupuestos no se ejecuta y cada año se supera el récord de superávit y remanente, ¿por qué no se rebaja la presión fiscal? Sobre todo, apunta, en un contexto económico muy complicado marcado por la inflación y la subida de la luz y del precio de la gasolina.

Para los populares no tiene sentido seguir recaudando más entre los ciudadanos si luego el equipo de gobierno es incapaz de ejecutar la mitad de los presupuestos. De ahí que, entre las alegaciones presentadas a los presupuestos, abogue por una rebaja del 6% del IBI, el mismo porcentaje en el que se incrementó este impuesto a principios del mandato.

También postula en sus alegaciones por un incremento de las ayudas que se reparten entre las entidades que trabajan con las personas más vulnerables, como Cáritas, San Vicente de Paúl o el comedor social El Pan Nuestro, así como la inclusión entre los beneficiarios de otros colectivos como Red Madre, que -ha apostillado- no recibe ningún tipo de ayuda municipal a pesar de que se trata de un colectivo que ayuda a las madres en situación de precariedad "porque no entra en la ideología política del gobierno".

Reclama también el PP una bonificación para la instalación de las casetas de la Feria del Carmen y de la Sal "porque tenemos la Feria más cara de toda Andalucía" y la eliminación de la partida consignada a la puesta en marcha de una lanzadera de 'starups' en el edificio de Telefónica de la calle Real puesto que "es mentira" dado que dicha empresa, según Loaiza, ha contestado ya al Ayuntamiento que no está interesada en el proyecto.

Entre las alegaciones de los populares se apuesta también por rebajar en un 8% los gastos corrientes "que se llevan la mitad de presupuesto" y por una revisión de las prioridades para reducir las partidas destinadas a gastos superficiales.

Un fondo de emergencia para pymes y autónomos, programas específicos para el turismo y el comercio así como un plan de accesibilidad, que se comprometa cada año a consignar una partida para acabar con las barreras arquitectónicas, son otras de las propuestas que el PP ha planteado ante el debate para la aprobación definitiva de los presupuestos.

En este paquete de alegaciones, los populares abogan también por la inclusión de proyectos concretos, entre ellos, la puesta en marcha de una sala de estudios y de instalaciones deportivas en la zona de La Casería y el arreglo de la plaza de las Sirenas "que está prometido a los vecinos desde hace 5 años".